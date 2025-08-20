На учениях флота беспилотников США для борьбы с Китаем произошел инцидент

Американский беспилотник для борьбы с Китаем заглох во время испытаний
Во время испытаний новейших автономных беспилотных катеров ВМС США у побережья Калифорнии в июле произошла серия технических сбоев с беспилотными катерами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные видеоматериалы. 

«Во время испытаний ВМС США у побережья Калифорнии в прошлом месяце одно судно неожиданно заглохло. Пока сотрудники спасательной службы пытались устранить сбой в программном обеспечении, БПЛА врезался в правый борт стоявшей на холостом ходу лодки, перемахнул через палубу и рухнул обратно в воду», — пишет Reuters. Там отметили, что этот инцидент стал одним из случаев в попытке США создать свой флот беспилотных устройств.  

По данным агентства, американское военное руководство ранее неоднократно подчеркивало важность развития автономных морских и воздушных беспилотных систем. Разработка таких технологий рассматривается как ключевой элемент стратегии сдерживания возможного продвижения Китая через Тайваньский пролив. В ответ на эти вызовы Тайвань также приступил к закупке собственных морских беспилотников.

