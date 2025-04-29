У смоленской деревни обезвредили дрон ВСУ

В лесу у деревни Пискарево (Смоленская область) оперативные службы обезвредили БПЛА, принадлежащий ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.
«Сегодня в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района был обнаружен БПЛА. На место были направлены оперативные службы, которые обезвредили беспилотник», — написал Анхонин в своем telegram-канале.
Он также призвал жителей Смоленской области уделять особое внимание обнаруженным в лесу незнакомым или подозрительным предметам. В случае нахождения обломков летательных аппаратов он посоветовал гражданам не приближаться к ним и немедленно сообщать о подобных находках в экстренные службы.
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