У смоленской деревни обезвредили дрон ВСУ

Губернатор Анохин: в районе деревни Пискарево был обнаружен украинский БПЛА
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Оперативные службы быстро обезвредили дрон ВСУ, сообщил Анохин
Оперативные службы быстро обезвредили дрон ВСУ, сообщил Анохин Фото:

В лесу у деревни Пискарево (Смоленская область) оперативные службы обезвредили БПЛА, принадлежащий ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.

«Сегодня в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района был обнаружен БПЛА. На место были направлены оперативные службы, которые обезвредили беспилотник», — написал Анхонин в своем telegram-канале.

Он также призвал жителей Смоленской области уделять особое внимание обнаруженным в лесу незнакомым или подозрительным предметам. В случае нахождения обломков летательных аппаратов он посоветовал гражданам не приближаться к ним и немедленно сообщать о подобных находках в экстренные службы.

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В лесу у деревни Пискарево (Смоленская область) оперативные службы обезвредили БПЛА, принадлежащий ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин. «Сегодня в лесном массиве в районе деревни Пискарево Дорогобужского района был обнаружен БПЛА. На место были направлены оперативные службы, которые обезвредили беспилотник», — написал Анхонин в своем telegram-канале. Он также призвал жителей Смоленской области уделять особое внимание обнаруженным в лесу незнакомым или подозрительным предметам. В случае нахождения обломков летательных аппаратов он посоветовал гражданам не приближаться к ним и немедленно сообщать о подобных находках в экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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