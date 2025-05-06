Российские военные рассказали о своих впечатлениях после освобождения из украинского плена. Соответсвующее видео публикует Минобороны России.
«Когда я увидел российские флаги, у меня эмоции просто выплескивали наружу и, можно сказать, чуть ли не лились слезы», — рассказал один из освобожденных военнопленных. Еще один боец назвал этот день «самым прекрасным» и вспомнил о родных, которые ждут его дома.
Сегодня между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Обе стороны передали друг другу по 205 человек. Освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.