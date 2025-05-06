Российские военнослужащие поделились эмоциями после возвращения из украинского плена. Видео

Российские военные рассказали о своих впечатлениях после освобождения из плена
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские бойцы называют день обмена лучшим в их жизни
Российские бойцы называют день обмена лучшим в их жизни Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные рассказали о своих впечатлениях после освобождения из украинского плена. Соответсвующее видео публикует Минобороны России. 

«Когда я увидел российские флаги, у меня эмоции просто выплескивали наружу и, можно сказать, чуть ли не лились слезы», — рассказал один из освобожденных военнопленных. Еще один боец назвал этот день «самым прекрасным» и вспомнил о родных, которые ждут его дома. 

Сегодня между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Обе стороны передали друг другу по 205 человек. Освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь.

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Российские военные рассказали о своих впечатлениях после освобождения из украинского плена. Соответсвующее видео публикует Минобороны России.  «Когда я увидел российские флаги, у меня эмоции просто выплескивали наружу и, можно сказать, чуть ли не лились слезы», — рассказал один из освобожденных военнопленных. Еще один боец назвал этот день «самым прекрасным» и вспомнил о родных, которые ждут его дома.  Сегодня между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Обе стороны передали друг другу по 205 человек. Освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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