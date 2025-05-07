UnHerd: Путин не будет менять свои планы из-за угроз Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных ограничительных мер в отношении России не окажут существенного влияния на стратегические решения Москвы по украинскому вопросу. Об этом сообщило издание Unherd.
«Дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли изменят расчёты президента России, а США не могут увеличить военную помощь Украине, учитывая уже истощённые запасы», — пишет Unherd. В материале отмечается, что ранее введенные санкции не привели к пересмотру ключевых позиций Кремля.
В интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп заявил, что американская сторона добилась определенного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, однако подчеркнул, что процесс далек от завершения. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине.
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