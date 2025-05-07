UnHerd: Путин не будет менять свои планы из-за угроз Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее введенные санкции не привели к пересмотру ключевых позиций Кремля
Ранее введенные санкции не привели к пересмотру ключевых позиций Кремля Фото:

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных ограничительных мер в отношении России не окажут существенного влияния на стратегические решения Москвы по украинскому вопросу. Об этом сообщило издание Unherd.

«Дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли изменят расчёты президента России, а США не могут увеличить военную помощь Украине, учитывая уже истощённые запасы», — пишет Unherd. В материале отмечается, что ранее введенные санкции не привели к пересмотру ключевых позиций Кремля.

В интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп заявил, что американская сторона добилась определенного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, однако подчеркнул, что процесс далек от завершения. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных ограничительных мер в отношении России не окажут существенного влияния на стратегические решения Москвы по украинскому вопросу. Об этом сообщило издание Unherd. «Дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли изменят расчёты президента России, а США не могут увеличить военную помощь Украине, учитывая уже истощённые запасы», — пишет Unherd. В материале отмечается, что ранее введенные санкции не привели к пересмотру ключевых позиций Кремля. В интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп заявил, что американская сторона добилась определенного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, однако подчеркнул, что процесс далек от завершения. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...