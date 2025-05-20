Рыбарь: боевики напали на российскую базу Хмеймим в Сирии, атака отбита

Несколько боевиков совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии утром 20 мая. По информации telegram-канала «Рыбарь», нападавшие проникли на территорию базы, перелезли через ограждение и попытались атаковать один из постов, что привело к перестрелке.
"Утром произошло нападение на базу Хмеймим: несколько боевиков перелезли через ограждение и напали на один из постов, где завязался стрелковый бой", — говорится в сообщении канала. Стороне охраны удалось оперативно отразить атаку и ликвидировать нарушителей.
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