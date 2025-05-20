Рыбарь: боевики напали на российскую базу Хмеймим в Сирии, атака отбита

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Утром произошло нападение на базу Хмеймим в Сирии
Утром произошло нападение на базу Хмеймим в Сирии Фото:

Несколько боевиков совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии утром 20 мая. По информации telegram-канала «Рыбарь», нападавшие проникли на территорию базы, перелезли через ограждение и попытались атаковать один из постов, что привело к перестрелке.

"Утром произошло нападение на базу Хмеймим: несколько боевиков перелезли через ограждение и напали на один из постов, где завязался стрелковый бой", — говорится в сообщении канала. Стороне охраны удалось оперативно отразить атаку и ликвидировать нарушителей.

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Несколько боевиков совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии утром 20 мая. По информации telegram-канала «Рыбарь», нападавшие проникли на территорию базы, перелезли через ограждение и попытались атаковать один из постов, что привело к перестрелке. "Утром произошло нападение на базу Хмеймим: несколько боевиков перелезли через ограждение и напали на один из постов, где завязался стрелковый бой", — говорится в сообщении канала. Стороне охраны удалось оперативно отразить атаку и ликвидировать нарушителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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