В США заявили о трехмесячном провале Зеленского

WP: Зеленский за три месяца переговоров с Трампом не достиг результатов
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Попытка Зеленского уступками переманить Трампа на свою сторону провалилась
Попытка Зеленского уступками переманить Трампа на свою сторону провалилась Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на условия США, включая безоговорочное прекращение огня и подписание соглашения о добыче полезных ископаемых, а также участвовал в переговорах в Турции, но за три месяца не достиг результатов. Об этом пишет издание The Washington Post.

«Зеленский согласился на безоговорочное прекращение огня, предложенное американским лидером. <...> Три месяца спустя этот подход практически ни к чему не привел», — говорится в тексте издания. Также отмечается, что, помимо достижения соглашения о прекращении огня, была подписана договоренность о разработке полезных ископаемых, которую Белый дом обозначил как одно из условий предоставления дальнейшей поддержки.

После этого делегация отправилась в Турцию для участия в переговорах, инициированных президентом России Владимиром Путиным. На протяжении всего этого периода велись осторожные попытки убедить Дональда Трампа оказать давление на Москву с целью добиться согласия на установление режима перемирия, пишет WP.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонной беседы с Дональдом Трампом вновь обратился к администрации США с просьбой ужесточить санкционное давление на Россию в связи с началом переговорного процесса с Москвой. В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп выразил мнение, что у Зеленского в настоящий момент отсутствуют серьезные преимущества на переговорах, направленных на урегулирование конфликта на Украине. При этом Трамп подчеркнул, что по-прежнему считает украинского президента «лучшим переговорщиком в мире».

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Президент Украины Владимир Зеленский согласился на условия США, включая безоговорочное прекращение огня и подписание соглашения о добыче полезных ископаемых, а также участвовал в переговорах в Турции, но за три месяца не достиг результатов. Об этом пишет издание The Washington Post. «Зеленский согласился на безоговорочное прекращение огня, предложенное американским лидером. <...> Три месяца спустя этот подход практически ни к чему не привел», — говорится в тексте издания. Также отмечается, что, помимо достижения соглашения о прекращении огня, была подписана договоренность о разработке полезных ископаемых, которую Белый дом обозначил как одно из условий предоставления дальнейшей поддержки. После этого делегация отправилась в Турцию для участия в переговорах, инициированных президентом России Владимиром Путиным. На протяжении всего этого периода велись осторожные попытки убедить Дональда Трампа оказать давление на Москву с целью добиться согласия на установление режима перемирия, пишет WP. Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонной беседы с Дональдом Трампом вновь обратился к администрации США с просьбой ужесточить санкционное давление на Россию в связи с началом переговорного процесса с Москвой. В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп выразил мнение, что у Зеленского в настоящий момент отсутствуют серьезные преимущества на переговорах, направленных на урегулирование конфликта на Украине. При этом Трамп подчеркнул, что по-прежнему считает украинского президента «лучшим переговорщиком в мире».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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