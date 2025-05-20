Росстат назвал индекс ВВП в первом квартале 2025 года

Росстат: ВВП России в первом квартале 2025 года cоставил 101,4%
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Индекс ВВП вырос в первом квартале 2025 года
Индекс ВВП вырос в первом квартале 2025 года Фото:

Росстат опубликовал предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта (ВВП) России за первый квартал 2025 года. Согласно данным ведомства, индекс физического объема ВВП относительно аналогичного периода 2024 года составил 101,4%

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2025г.относительно соответствующего периода 2024г.по предварительной оценке cоставил 101,4%», — говорится в документе. Он находится в распоряжении URA.RU. 

Ранее сообщалось, что в марте темпы экономического роста в России достигли 1,4% в годовом исчислении, тогда как в феврале этот показатель составлял 0,7%. В целом, по итогам первого квартала 2025 года, валовой внутренний продукт увеличился на 1,7%. Такие данные содержатся в докладе Министерства экономического развития РФ «О текущей ситуации в российской экономике».

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Росстат опубликовал предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта (ВВП) России за первый квартал 2025 года. Согласно данным ведомства, индекс физического объема ВВП относительно аналогичного периода 2024 года составил 101,4% «Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2025г.относительно соответствующего периода 2024г.по предварительной оценке cоставил 101,4%», — говорится в документе. Он находится в распоряжении URA.RU.  Ранее сообщалось, что в марте темпы экономического роста в России достигли 1,4% в годовом исчислении, тогда как в феврале этот показатель составлял 0,7%. В целом, по итогам первого квартала 2025 года, валовой внутренний продукт увеличился на 1,7%. Такие данные содержатся в докладе Министерства экономического развития РФ «О текущей ситуации в российской экономике».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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