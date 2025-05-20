Росстат назвал индекс ВВП в первом квартале 2025 года

Росстат опубликовал предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта (ВВП) России за первый квартал 2025 года. Согласно данным ведомства, индекс физического объема ВВП относительно аналогичного периода 2024 года составил 101,4%
«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2025г.относительно соответствующего периода 2024г.по предварительной оценке cоставил 101,4%», — говорится в документе. Он находится в распоряжении URA.RU.
Ранее сообщалось, что в марте темпы экономического роста в России достигли 1,4% в годовом исчислении, тогда как в феврале этот показатель составлял 0,7%. В целом, по итогам первого квартала 2025 года, валовой внутренний продукт увеличился на 1,7%. Такие данные содержатся в докладе Министерства экономического развития РФ «О текущей ситуации в российской экономике».
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