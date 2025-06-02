NYT: прошедшие в Стамбуле переговоры стали тактической победой Путина

Проведение российско-украинских переговоров в Стамбуле без предварительного прекращения огня дало Москве тактическое преимущество. Президенту России Владимиру Путину удалось начать диалог на своих условиях, несмотря на давление со стороны Украины и Запада. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Эти встречи послужили тактической победой [президента России Владимира] Путина, которому удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня, на чем в качестве условия для начала переговоров настаивали Украина и почти все поддерживающие ее западные страны. Такой ход позволил Москве сохранить военное давление и политическую инициативу», — пишет газета The New York Times.
При этом NYT подчеркивает, что ожидания от переговоров были минимальными. Стороны не выдвинули предложений, способных устроить обе стороны.
Переговоры в Стамбуле стали первой за три года встречей российских и украинских делегаций, где стороны обсудили пути достижения долгосрочного мира. Ранее Украина и западные страны настаивали на прекращении огня как условии для начала диалога, однако Москве удалось начать переговоры без выполнения этого требования. Российская сторона выразила удовлетворение итогами встречи и подтвердила готовность продолжать переговорный процесс.
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