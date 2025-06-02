02 июня 2025

NYT: прошедшие в Стамбуле переговоры стали тактической победой Путина

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NYT: Путин начал переговоры с Украиной на своих условиях — без прекращения огня
NYT: Путин начал переговоры с Украиной на своих условиях — без прекращения огня Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Проведение российско-украинских переговоров в Стамбуле без предварительного прекращения огня дало Москве тактическое преимущество. Президенту России Владимиру Путину удалось начать диалог на своих условиях, несмотря на давление со стороны Украины и Запада. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Эти встречи послужили тактической победой [президента России Владимира] Путина, которому удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня, на чем в качестве условия для начала переговоров настаивали Украина и почти все поддерживающие ее западные страны. Такой ход позволил Москве сохранить военное давление и политическую инициативу», — пишет газета The New York Times

При этом NYT подчеркивает, что ожидания от переговоров были минимальными. Стороны не выдвинули предложений, способных устроить обе стороны. 

Переговоры в Стамбуле стали первой за три года встречей российских и украинских делегаций, где стороны обсудили пути достижения долгосрочного мира. Ранее Украина и западные страны настаивали на прекращении огня как условии для начала диалога, однако Москве удалось начать переговоры без выполнения этого требования. Российская сторона выразила удовлетворение итогами встречи и подтвердила готовность продолжать переговорный процесс.

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Проведение российско-украинских переговоров в Стамбуле без предварительного прекращения огня дало Москве тактическое преимущество. Президенту России Владимиру Путину удалось начать диалог на своих условиях, несмотря на давление со стороны Украины и Запада. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Эти встречи послужили тактической победой [президента России Владимира] Путина, которому удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня, на чем в качестве условия для начала переговоров настаивали Украина и почти все поддерживающие ее западные страны. Такой ход позволил Москве сохранить военное давление и политическую инициативу», — пишет газета The New York Times.  При этом NYT подчеркивает, что ожидания от переговоров были минимальными. Стороны не выдвинули предложений, способных устроить обе стороны.  Переговоры в Стамбуле стали первой за три года встречей российских и украинских делегаций, где стороны обсудили пути достижения долгосрочного мира. Ранее Украина и западные страны настаивали на прекращении огня как условии для начала диалога, однако Москве удалось начать переговоры без выполнения этого требования. Российская сторона выразила удовлетворение итогами встречи и подтвердила готовность продолжать переговорный процесс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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