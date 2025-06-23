23 июня 2025

Десятки россиян застряли в Бахрейне из-за атак Ирана на базы США

АТОР: около 20-30 российских туристов могут находиться в Бахрейне
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Порядка 30 туристов из России находятся в Бахрейне
Порядка 30 туристов из России находятся в Бахрейне Фото:
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Около 20-30 российских туристов могут находиться в Бахрейне на момент временного закрытия воздушного пространства страны. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Предположительно, в Бахрейне могут находиться 20-30 россиян с туристическими целями», — сообщили в АТОР, передает РИА Новости. В ассоциации уточнили, что прямые авиарейсы между Россией и Бахрейном выполняет авиакомпания Gulf Air.

Ранее страны региона уже ограничивали воздушное сообщение из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке: авиаперевозчики были вынуждены отменять рейсы и корректировать маршруты после закрытия неба над Ираном и Израилем, а также из-за авиаударов и эскалации конфликта между этими государствами. Теперь временное закрытие воздушного пространства Бахрейна и ОАЭ вновь повлияло на маршруты российских туристов.

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Около 20-30 российских туристов могут находиться в Бахрейне на момент временного закрытия воздушного пространства страны. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Предположительно, в Бахрейне могут находиться 20-30 россиян с туристическими целями», — сообщили в АТОР, передает РИА Новости. В ассоциации уточнили, что прямые авиарейсы между Россией и Бахрейном выполняет авиакомпания Gulf Air. Ранее страны региона уже ограничивали воздушное сообщение из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке: авиаперевозчики были вынуждены отменять рейсы и корректировать маршруты после закрытия неба над Ираном и Израилем, а также из-за авиаударов и эскалации конфликта между этими государствами. Теперь временное закрытие воздушного пространства Бахрейна и ОАЭ вновь повлияло на маршруты российских туристов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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