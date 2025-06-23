Десятки россиян застряли в Бахрейне из-за атак Ирана на базы США

Около 20-30 российских туристов могут находиться в Бахрейне на момент временного закрытия воздушного пространства страны. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Предположительно, в Бахрейне могут находиться 20-30 россиян с туристическими целями», — сообщили в АТОР, передает РИА Новости. В ассоциации уточнили, что прямые авиарейсы между Россией и Бахрейном выполняет авиакомпания Gulf Air.
Ранее страны региона уже ограничивали воздушное сообщение из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке: авиаперевозчики были вынуждены отменять рейсы и корректировать маршруты после закрытия неба над Ираном и Израилем, а также из-за авиаударов и эскалации конфликта между этими государствами. Теперь временное закрытие воздушного пространства Бахрейна и ОАЭ вновь повлияло на маршруты российских туристов.
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