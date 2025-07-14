Хинштейн обвинил главу курской Корпорации во вредительстве

Губернатор Курской области Александр Хинштейн резко высказался по поводу действий врио руководителя АО «Корпорация развития Курской области» Александра Бережного, назвав их «вредительством». Поводом для критики стало то, что корпорация подала апелляцию на решение суда без согласования с правительством региона.
«Бережного на этой же неделе уволить, если есть основания по негативным причинам — увольняйте по негативным. Иначе как вредительством я назвать это не могу», — сказал Хинштейн. Бережной освобожден от занимаемой должности. Об этом 14 июля сообщил врио министра имущества региона Дмитрий Савин на заседании правительства Курской области. Решение о прекращении полномочий Бережного было принято советом директоров компании.
По словам Савина, уход Александра Бережного связан с расхождением его позиции с мнением совета директоров и правительства региона. Временно исполняющим обязанности главы корпорации назначен заместитель Бережного. Однако, как уточнил врио главы корпорации Дмитрий Алтухов, Бережной продолжает занимать должность директора одного из филиалов предприятия.
Корпорация развития Курской области с 2012 года занимается привлечением инвестиций и развитием инфраструктуры региона. В последние месяцы компания оказалась в центре скандала: бывший генеральный директор Владимир Лукин и три его заместителя были арестованы по обвинению в растрате более 173 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных объектов. В апреле 2025 года в рамках расследования дела о строительстве оборонных сооружений были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый вице-губернатор Алексей Дедов. Следствие считает, что нарушения при реализации контрактов имели системный характер.
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