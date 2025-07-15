Украина покинула конвенцию о противопехотных минах

Зеленский подписал закон о приостановке Оттавской конвенции
Президент Украины Владимир Зеленский приостановил участие Киева в Оттавской конвенции о противопехотных минах. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Подписал приостановку действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах», — сообщил Зеленский. Также украинский лидер подписал закон о множественном гражданстве для жителей Украины, что, по его словам, должно «объединить население страны».
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