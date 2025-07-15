Украина покинула конвенцию о противопехотных минах

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Зеленский подписал закон о приостановке Оттавской конвенции
Зеленский подписал закон о приостановке Оттавской конвенции Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил участие Киева в Оттавской конвенции о противопехотных минах. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Подписал приостановку действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах», — сообщил Зеленский. Также украинский лидер подписал закон о множественном гражданстве для жителей Украины, что, по его словам, должно «объединить население страны».

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Президент Украины Владимир Зеленский приостановил участие Киева в Оттавской конвенции о противопехотных минах. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Подписал приостановку действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах», — сообщил Зеленский. Также украинский лидер подписал закон о множественном гражданстве для жителей Украины, что, по его словам, должно «объединить население страны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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