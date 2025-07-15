«Попасть было нелегко»: айтишник о том, как снялся в «Перепой звезду» и победил Жасмин

На «Первом канале» продолжает выходить шоу «Перепой звезду». По правилам проекта, на сцене оказываются два участника: человек обычной профессии и звездный артист. Они поют дуэтом, после чего члены жюри решают, кто справился лучше. Набравший наибольшее количество баллов участник обеспечит себе место в финале. В седьмом выпуске с певицей Жасмин дуэтом спел 26-летний IT-специалист Александр Ненько — и одержал победу над народной артисткой. URA.RU расспросило у участника, как он попал на проект и что чувствует от победы.
В эфире сказали, что вы работаете в IT. Расскажите, как сочетаете профессию и выступления?
Музыкой я занимаюсь с самого детства, всю жизнь выступал на сцене с песнями и танцами, уже давно привык все совмещать. Даже когда учился на программиста, большую часть студенчества проводил на сцене в творческих коллективах. Так и продолжается до сих пор: 5 лет в IT-сфере и параллельно уже около 17 лет на сцене и в музыке, одно другому не мешает, поэтому ничего из этого бросать не планирую, стараюсь развиваться во всех направлениях.
«Перепой звезду» — ваш первый опыт на телевидении?
Нет. Мой первый опыт в подобных проектах случился 2 года назад в шоу «Ну-ка, все вместе», в котором участника оценивает целая стена из 100 экспертов во главе с Сергеем Лазаревым. Приглашенной звездой в том эфире была Люся Чеботина. Это был мой дебют на ТВ, я очень переживал, но все получилось классно, набрал 68 баллов из 100, и когда-нибудь очень хочу вернуться в этот проект.
Затем, год назад был «Голос». Это был уже третий раз, когда меня пригласили на кастинг, и с третьего раза у меня получилось, наконец, его пройти и выступить на «Слепых прослушиваниях» перед 4-мя наставниками: на креслах сидели Пресняков, Гагарина, Зиверт и Беляев. Мне позволили спеть песню, которую я очень хотел, но развернуть кресла наставников не удалось.
«Попасть в „Перепой звезду“ было нелегко»
Расскажите, как вы попали на проект «Перепой звезду»
«Честно говоря, я не подавал анкету. Судя по всему, редакторы Первого канала анализировали анкеты участников „Голоса“, искали в них работников „обычных“ профессий и приглашали таких на кастинг. Но я могу ошибаться. В любом случае, я счастлив, что получил это приглашение на кастинг.
Сложно ли было пройти кастинг?
Да. В кастинге участвуют несколько сотен человек, а выбирают всего 64. Для кастинга нужно было подготовить 2-3 песни и спеть из а капелла (без музыки — прим. ред.), слушают очень быстро, буквально 1 куплет и припев, поэтому нужно успеть показать свои сильные стороны. Возможно, пройти кастинг сюда было чуть легче, чем на «Голос», но все же это было нелегко.
«Повлиять на выбор песни и звезды невозможно»
Расскажите, вы знали с кем будете петь на сцене?
Личность звезды держится в строжайшем секрете вплоть до появления на сцене. Я понимал, что, чем популярнее звезда, тем тяжелее будет ее перепеть и пройти дальше, но мне очень хотелось спеть с кем-то легендарным, кто на слуху у всех поколений.
Поэтому мне сильно повезло, когда я спел свою половину песни, за стеной на сцене появилась Заслуженная артистка РФ — певица Жасмин, и это был полнейший восторг. Мы пели песню Агутина «Половина сердца», и дуэт получился прекрасным, все сложилось органично, Жасмин — очень светлый и добрый человек.
А песню вы сами выбирали?
Песню выбирали редакторы, и повлиять на выбор песни и звезды было невозможно.
Волновались перед выходом на сцену?
Безусловно. И это моя проблема. Несмотря на то, что на сцене я выступаю с самого детства, и это не первый мой ТВ-проект, справиться с волнением мне до сих пор не удается. Все те же потные ладони и дрожащий голос. Из-за волнения во время мотора удается показать лишь процентов 60-70 от того уровня, который показывал на генеральном прогоне. Но этот адреналин на сцене захватывает, хочется чувствовать это снова и снова.
Что получают участники шоу?
Победитель проекта получает миллион рублей. Все финалисты получают по 100 000 рублей от спонсора. Остальные ничего, даже если участник перепел звезду.
Со счетом 3:2 вам удалось перепеть звезду. Как ощущения от победы и программы в целом?
Ощущения от участия самые светлые. Это настоящая эйфория и момент истинного счастья. Я безумно рад, что смог уже не первый раз в своей жизни прочувствовать это. Невероятные эмоции и воспоминания на всю жизнь. И это все еще только начало, я планирую и дальше пытаться проходить кастинги в музыкальные проекты, параллельно совершенствуя свои навыки с педагогом. Ну и, конечно, участие в проектах — это еще не все, нужно продолжать писать авторскую музыку и организовывать сольные концерты.
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