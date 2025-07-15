«Попасть было нелегко»: айтишник о том, как снялся в «Перепой звезду» и победил Жасмин

Перепевший Жасмин программист: победитель «Перепой звезду» получает миллион
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Александр разгромил певицу Жасмин на передаче «Перепой звезду»
Александр разгромил певицу Жасмин на передаче «Перепой звезду» Фото:

На «Первом канале» продолжает выходить шоу «Перепой звезду». По правилам проекта, на сцене оказываются два участника: человек обычной профессии и звездный артист. Они поют дуэтом, после чего члены жюри решают, кто справился лучше. Набравший наибольшее количество баллов участник обеспечит себе место в финале. В седьмом выпуске с певицей Жасмин дуэтом спел 26-летний IT-специалист Александр Ненько — и одержал победу над народной артисткой. URA.RU расспросило у участника, как он попал на проект и что чувствует от победы.

В эфире сказали, что вы работаете в IT. Расскажите, как сочетаете профессию и выступления? 

Музыкой я занимаюсь с самого детства, всю жизнь выступал на сцене с песнями и танцами, уже давно привык все совмещать. Даже когда учился на программиста, большую часть студенчества проводил на сцене в творческих коллективах. Так и продолжается до сих пор: 5 лет в IT-сфере и параллельно уже около 17 лет на сцене и в музыке, одно другому не мешает, поэтому ничего из этого бросать не планирую, стараюсь развиваться во всех направлениях.

«Перепой звезду» — ваш первый опыт на телевидении?

Нет. Мой первый опыт в подобных проектах случился 2 года назад в шоу «Ну-ка, все вместе», в котором участника оценивает целая стена из 100 экспертов во главе с Сергеем Лазаревым. Приглашенной звездой в том эфире была Люся Чеботина. Это был мой дебют на ТВ, я очень переживал, но все получилось классно, набрал 68 баллов из 100, и когда-нибудь очень хочу вернуться в этот проект.

Затем, год назад был «Голос». Это был уже третий раз, когда меня пригласили на кастинг, и с третьего раза у меня получилось, наконец, его пройти и выступить на «Слепых прослушиваниях» перед 4-мя наставниками: на креслах сидели Пресняков, Гагарина, Зиверт и Беляев. Мне позволили спеть песню, которую я очень хотел, но развернуть кресла наставников не удалось.

«Попасть в „Перепой звезду“ было нелегко»

Расскажите, как вы попали на проект «Перепой звезду»

«Честно говоря, я не подавал анкету. Судя по всему, редакторы Первого канала анализировали анкеты участников „Голоса“, искали в них работников „обычных“ профессий и приглашали таких на кастинг. Но я могу ошибаться. В любом случае, я счастлив, что получил это приглашение на кастинг.

Сложно ли было пройти кастинг?

Да. В кастинге участвуют несколько сотен человек, а выбирают всего 64. Для кастинга нужно было подготовить 2-3 песни и спеть из а капелла (без музыки — прим. ред.), слушают очень быстро, буквально 1 куплет и припев, поэтому нужно успеть показать свои сильные стороны. Возможно, пройти кастинг сюда было чуть легче, чем на «Голос», но все же это было нелегко.

«Повлиять на выбор песни и звезды невозможно»

Расскажите, вы знали с кем будете петь на сцене?

Александр до последнего не подозревал, что его соперницей окажется Жасмин
Александр до последнего не подозревал, что его соперницей окажется Жасмин
Фото:

Личность звезды держится в строжайшем секрете вплоть до появления на сцене. Я понимал, что, чем популярнее звезда, тем тяжелее будет ее перепеть и пройти дальше, но мне очень хотелось спеть с кем-то легендарным, кто на слуху у всех поколений.

Поэтому мне сильно повезло, когда я спел свою половину песни, за стеной на сцене появилась Заслуженная артистка РФ — певица Жасмин, и это был полнейший восторг. Мы пели песню Агутина «Половина сердца», и дуэт получился прекрасным, все сложилось органично, Жасмин — очень светлый и добрый человек.

А песню вы сами выбирали?

Песню выбирали редакторы, и повлиять на выбор песни и звезды было невозможно.

Волновались перед выходом на сцену?

Безусловно. И это моя проблема. Несмотря на то, что на сцене я выступаю с самого детства, и это не первый мой ТВ-проект, справиться с волнением мне до сих пор не удается. Все те же потные ладони и дрожащий голос. Из-за волнения во время мотора удается показать лишь процентов 60-70 от того уровня, который показывал на генеральном прогоне. Но этот адреналин на сцене захватывает, хочется чувствовать это снова и снова.

Что получают участники шоу?

Победитель проекта получает миллион рублей. Все финалисты получают по 100 000 рублей от спонсора. Остальные ничего, даже если участник перепел звезду.

Со счетом 3:2 вам удалось перепеть звезду. Как ощущения от победы и программы в целом?

Ощущения от участия самые светлые. Это настоящая эйфория и момент истинного счастья. Я безумно рад, что смог уже не первый раз в своей жизни прочувствовать это. Невероятные эмоции и воспоминания на всю жизнь. И это все еще только начало, я планирую и дальше пытаться проходить кастинги в музыкальные проекты, параллельно совершенствуя свои навыки с педагогом. Ну и, конечно, участие в проектах — это еще не все, нужно продолжать писать авторскую музыку и организовывать сольные концерты.

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На «Первом канале» продолжает выходить шоу «Перепой звезду». По правилам проекта, на сцене оказываются два участника: человек обычной профессии и звездный артист. Они поют дуэтом, после чего члены жюри решают, кто справился лучше. Набравший наибольшее количество баллов участник обеспечит себе место в финале. В седьмом выпуске с певицей Жасмин дуэтом спел 26-летний IT-специалист Александр Ненько — и одержал победу над народной артисткой. URA.RU расспросило у участника, как он попал на проект и что чувствует от победы. В эфире сказали, что вы работаете в IT. Расскажите, как сочетаете профессию и выступления?  Музыкой я занимаюсь с самого детства, всю жизнь выступал на сцене с песнями и танцами, уже давно привык все совмещать. Даже когда учился на программиста, большую часть студенчества проводил на сцене в творческих коллективах. Так и продолжается до сих пор: 5 лет в IT-сфере и параллельно уже около 17 лет на сцене и в музыке, одно другому не мешает, поэтому ничего из этого бросать не планирую, стараюсь развиваться во всех направлениях. «Перепой звезду» — ваш первый опыт на телевидении? Нет. Мой первый опыт в подобных проектах случился 2 года назад в шоу «Ну-ка, все вместе», в котором участника оценивает целая стена из 100 экспертов во главе с Сергеем Лазаревым. Приглашенной звездой в том эфире была Люся Чеботина. Это был мой дебют на ТВ, я очень переживал, но все получилось классно, набрал 68 баллов из 100, и когда-нибудь очень хочу вернуться в этот проект. Затем, год назад был «Голос». Это был уже третий раз, когда меня пригласили на кастинг, и с третьего раза у меня получилось, наконец, его пройти и выступить на «Слепых прослушиваниях» перед 4-мя наставниками: на креслах сидели Пресняков, Гагарина, Зиверт и Беляев. Мне позволили спеть песню, которую я очень хотел, но развернуть кресла наставников не удалось. «Попасть в „Перепой звезду“ было нелегко» Расскажите, как вы попали на проект «Перепой звезду» «Честно говоря, я не подавал анкету. Судя по всему, редакторы Первого канала анализировали анкеты участников „Голоса“, искали в них работников „обычных“ профессий и приглашали таких на кастинг. Но я могу ошибаться. В любом случае, я счастлив, что получил это приглашение на кастинг. Сложно ли было пройти кастинг? Да. В кастинге участвуют несколько сотен человек, а выбирают всего 64. Для кастинга нужно было подготовить 2-3 песни и спеть из а капелла (без музыки — прим. ред.), слушают очень быстро, буквально 1 куплет и припев, поэтому нужно успеть показать свои сильные стороны. Возможно, пройти кастинг сюда было чуть легче, чем на «Голос», но все же это было нелегко. «Повлиять на выбор песни и звезды невозможно» Расскажите, вы знали с кем будете петь на сцене? Личность звезды держится в строжайшем секрете вплоть до появления на сцене. Я понимал, что, чем популярнее звезда, тем тяжелее будет ее перепеть и пройти дальше, но мне очень хотелось спеть с кем-то легендарным, кто на слуху у всех поколений. Поэтому мне сильно повезло, когда я спел свою половину песни, за стеной на сцене появилась Заслуженная артистка РФ — певица Жасмин, и это был полнейший восторг. Мы пели песню Агутина «Половина сердца», и дуэт получился прекрасным, все сложилось органично, Жасмин — очень светлый и добрый человек. А песню вы сами выбирали? Песню выбирали редакторы, и повлиять на выбор песни и звезды было невозможно. Волновались перед выходом на сцену? Безусловно. И это моя проблема. Несмотря на то, что на сцене я выступаю с самого детства, и это не первый мой ТВ-проект, справиться с волнением мне до сих пор не удается. Все те же потные ладони и дрожащий голос. Из-за волнения во время мотора удается показать лишь процентов 60-70 от того уровня, который показывал на генеральном прогоне. Но этот адреналин на сцене захватывает, хочется чувствовать это снова и снова. Что получают участники шоу? Победитель проекта получает миллион рублей. Все финалисты получают по 100 000 рублей от спонсора. Остальные ничего, даже если участник перепел звезду. Со счетом 3:2 вам удалось перепеть звезду. Как ощущения от победы и программы в целом? Ощущения от участия самые светлые. Это настоящая эйфория и момент истинного счастья. Я безумно рад, что смог уже не первый раз в своей жизни прочувствовать это. Невероятные эмоции и воспоминания на всю жизнь. И это все еще только начало, я планирую и дальше пытаться проходить кастинги в музыкальные проекты, параллельно совершенствуя свои навыки с педагогом. Ну и, конечно, участие в проектах — это еще не все, нужно продолжать писать авторскую музыку и организовывать сольные концерты.
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