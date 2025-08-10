10 августа 2025

Билан порвал штаны, пока плясал для фанатов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дима Билан продолжил выступать, достойно выйдя из положения
Дима Билан продолжил выступать, достойно выйдя из положения Фото:

Певец Дима Билан порвал штаны, усердно танцуя для фанатов. Артист залезал на трактор и собирал плакаты с признаниями в любви. Это случилось в полях в Мурино Ленобласти на глазах у многотысячной толпы, где большим концертом завершился чемпионат России по пахоте. Об этом сообщается в СМИ.  

«В какой-то момент Билан так усердно пел и прыгал, что порвал штаны. Пришлось повязать на пояс рубашку, ловко выйдя из забавной ситуации», — рассказал фотокорреспондент «КП-Петербург». После этого Дима Билан продолжить петь и танцевать, радуя фанатов. 

Ранее Дима Билан выступал  в Екатеринбурге на Дне строителя 9 августа, где также собрал тысячи зрителей и исполнил свои хиты. Тогда артист отметил, что не был в городе десять лет, и поблагодарил местных жителей за теплый прием. Фанаты на обоих концертах активно поддерживали певца, приходя с плакатами и символикой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Дима Билан порвал штаны, усердно танцуя для фанатов. Артист залезал на трактор и собирал плакаты с признаниями в любви. Это случилось в полях в Мурино Ленобласти на глазах у многотысячной толпы, где большим концертом завершился чемпионат России по пахоте. Об этом сообщается в СМИ.   «В какой-то момент Билан так усердно пел и прыгал, что порвал штаны. Пришлось повязать на пояс рубашку, ловко выйдя из забавной ситуации», — рассказал фотокорреспондент «КП-Петербург». После этого Дима Билан продолжить петь и танцевать, радуя фанатов.  Ранее Дима Билан выступал  в Екатеринбурге на Дне строителя 9 августа, где также собрал тысячи зрителей и исполнил свои хиты. Тогда артист отметил, что не был в городе десять лет, и поблагодарил местных жителей за теплый прием. Фанаты на обоих концертах активно поддерживали певца, приходя с плакатами и символикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...