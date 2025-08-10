Певец Дима Билан порвал штаны, усердно танцуя для фанатов. Артист залезал на трактор и собирал плакаты с признаниями в любви. Это случилось в полях в Мурино Ленобласти на глазах у многотысячной толпы, где большим концертом завершился чемпионат России по пахоте. Об этом сообщается в СМИ.
«В какой-то момент Билан так усердно пел и прыгал, что порвал штаны. Пришлось повязать на пояс рубашку, ловко выйдя из забавной ситуации», — рассказал фотокорреспондент «КП-Петербург». После этого Дима Билан продолжить петь и танцевать, радуя фанатов.
Ранее Дима Билан выступал в Екатеринбурге на Дне строителя 9 августа, где также собрал тысячи зрителей и исполнил свои хиты. Тогда артист отметил, что не был в городе десять лет, и поблагодарил местных жителей за теплый прием. Фанаты на обоих концертах активно поддерживали певца, приходя с плакатами и символикой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.