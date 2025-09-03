Между Россией и Китаем откроется «сухопутный зерновой коридор»

Россия и Китай создадут «сухопутный зерновой коридор» для экспорта сельхозпродукции. Соответствующее соглашение между производственно-перерабатывающим кластером (ППК) РФ-КНР «Нижнеленинское-Тунцзян» и китайским партнером подписали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
«В рамках указанного соглашения ГК „НСЗК“ совместно с партнером из КНР создадут производственно-перерабатывающий кластер, в состав которого войдут элеваторы полного цикла и производственные мощности продукции высоких переделов», — заявили в пресс-службе НСЗК, добавив, что название китайской компании-партнера пока не разглашается. Цитата по ТАСС. Объем инвестиций в проект составит до 10 млрд рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе группы компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК).
Реализация проекта будет вестись при поддержке правительства Еврейской автономной области (ЕАО), которую в НСЗК называют стратегически важным регионом для увеличения сельхозпроизводства. Генеральный директор НСЗК Александр Мартен подчеркнул, что построенный мост «Нижнеленинское — Тунцзян» и наличие значительных залежных земель позволяют создать восточный форпост зернового коридора именно в ЕАО. В дальнейшем компания намерена расширить присутствие и в соседних регионах.
Сейчас Минвостокразвития и Минсельхоз КНР рассматривают возможность включения проекта в число пилотных инициатив российско-китайских зон сельскохозяйственного сотрудничества. В августе российские и китайские агрономы уже отобрали первые несколько тысяч гектаров земли под создание кластера.
Проект сухопутного зернового коридора реализуется с 2011 года и направлен на увеличение производства зерна на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке для экспорта в Китай. В сентябре 2022 года был запущен первый в России специализированный сухопутный зерновой терминал в Забайкалье, что позволило сократить логистику экспорта без дополнительной перевалки на территории КНР. Общие инвестиции группы компаний НСЗК в развитие сельхозинфраструктуры уже превысили 20 млрд рублей, в перспективе планируется вложить еще около 100 млрд рублей.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В деловой программе форума запланировано более 100 тематических сессий с участием представителей более 70 стран.
