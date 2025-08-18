Украинская делегация на встречу в Белом доме оделась в свободном стиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский и его делегация отказались соблюдать дресс-код
Зеленский и его делегация отказались соблюдать дресс-код Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Украинская делегация прибыла на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белый дом в свободном стиле одежды. Об этом сообщает агентство «Укринформ», опубликовавшее соответствующее видео.

В делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совбеза Рустем Умеров, замглавы МИД Сергей Кислица, посол в США Оксана Маркарова и заместитель Ермака Павел Палиса. Несмотря на официальный формат, Умеров был в темной рубашке вместо пиджака, а Палиса выбрал военный камуфляж.

Ранее The Wall Street Journal писала, что представители Белого дома просили Владимира Зеленского надеть костюм и галстук на встречу с Трампом. В феврале Зеленский уже появлялся на переговорах с американским лидером в черном свитере и брюках. На вопрос журналистов о выборе одежды он ответил, что вернется к деловому стилю после завершения конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская делегация прибыла на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белый дом в свободном стиле одежды. Об этом сообщает агентство «Укринформ», опубликовавшее соответствующее видео. В делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совбеза Рустем Умеров, замглавы МИД Сергей Кислица, посол в США Оксана Маркарова и заместитель Ермака Павел Палиса. Несмотря на официальный формат, Умеров был в темной рубашке вместо пиджака, а Палиса выбрал военный камуфляж. Ранее The Wall Street Journal писала, что представители Белого дома просили Владимира Зеленского надеть костюм и галстук на встречу с Трампом. В феврале Зеленский уже появлялся на переговорах с американским лидером в черном свитере и брюках. На вопрос журналистов о выборе одежды он ответил, что вернется к деловому стилю после завершения конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...