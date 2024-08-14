Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прервала встречу с читателями из-за плаката с капустой и надписью «Я обрушила экономику», который напомнил ей о коротком сроке пребывания у власти. Об этом сообщила DailyMail.
«Это не смешно», — заявила Трасс, уходя с мероприятия, на котором был развешен баннер. Ее слова передает британская газета. Инцидент произошел 13 августа в графстве Саффолк, когда Трасс выступала в поддержку своей книги. Ответственность за акцию взяло движение Led By Donkeys, известное своей критикой Brexit и действий консервативного правительства.
Баннер напомнил о периоде премьерства Трасс осенью 2022 года, когда ее планы экономических реформ вызвали критику и привели к финансовому кризису в стране. После внутрипартийного давления и отставок в ее кабинете, она подала в отставку, пробыв в должности менее двух месяцев.
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