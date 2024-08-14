«Я обрушила экономику»: экс-премьер Британии покинула встречу из-за насмешливого плаката с капустой. Видео

Активисты унизили экс-премьера Британии Лиз Трасс плакатом с капустой
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Кочан капусты сорвал лекцию Лиз Трасс в поддержку Трампа
Кочан капусты сорвал лекцию Лиз Трасс в поддержку Трампа Фото:

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прервала встречу с читателями из-за плаката с капустой и надписью «Я обрушила экономику», который напомнил ей о коротком сроке пребывания у власти. Об этом сообщила DailyMail.

«Это не смешно», — заявила Трасс, уходя с мероприятия, на котором был развешен баннер. Ее слова передает британская газета. Инцидент произошел 13 августа в графстве Саффолк, когда Трасс выступала в поддержку своей книги. Ответственность за акцию взяло движение Led By Donkeys, известное своей критикой Brexit и действий консервативного правительства.

Баннер напомнил о периоде премьерства Трасс осенью 2022 года, когда ее планы экономических реформ вызвали критику и привели к финансовому кризису в стране. После внутрипартийного давления и отставок в ее кабинете, она подала в отставку, пробыв в должности менее двух месяцев.

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Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прервала встречу с читателями из-за плаката с капустой и надписью «Я обрушила экономику», который напомнил ей о коротком сроке пребывания у власти. Об этом сообщила DailyMail. «Это не смешно», — заявила Трасс, уходя с мероприятия, на котором был развешен баннер. Ее слова передает британская газета. Инцидент произошел 13 августа в графстве Саффолк, когда Трасс выступала в поддержку своей книги. Ответственность за акцию взяло движение Led By Donkeys, известное своей критикой Brexit и действий консервативного правительства. Баннер напомнил о периоде премьерства Трасс осенью 2022 года, когда ее планы экономических реформ вызвали критику и привели к финансовому кризису в стране. После внутрипартийного давления и отставок в ее кабинете, она подала в отставку, пробыв в должности менее двух месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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