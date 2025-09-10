Более 60 лет в театре и мемуары в книге: что известно о скончавшейся актрисе Агнессе Петерсон

В возрасте 90 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон. По данным театра, актрисы не стало утром, всего через день после ее 89-летия. Она ушла из жизни после продолжительной болезни, оставив богатое творческое наследие — более 30 ключевых ролей в вахтанговских постановках и десятки работ в кино и на телевидении. Ее мастерство, преданность искусству и сценическая выразительность навсегда останутся в истории русского театра. О вкладе в искусство и жизни Агнессы Петерсон — в материале URA.RU.
Творческий путь
Агнесса Петерсон родилась 9 сентября 1936 года в Эстонии. В 1960 году окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу театра им. Вахтангова, где служила более 60 лет. За свою карьеру она сыграла более 30 значимых ролей в театре и десятки ролей в кино и телеспектаклях.
Значимые роли
Среди ее известных театральных работ: Софья в «Пьесе без названия», Фрузя в «Дамах и гусарах», Рабыня в «Принцессе Турандот», Доримена в «Мещанине во дворянстве». В кино дебютировала в 1959 году в фильме «Подводные рифы», снялась в картинах «Жили-были старик со старухой», «Лёгкая рука», много работала в фильмах-спектаклях.
О Вахтанговском театре она говорила: «Я счастлива, что прихожу сюда столько десятилетий. Если бы этого не было в моей жизни, я даже не знаю, чем можно было еще жить, здесь происходило много прекраснейшего. У меня чувство радости, что я еще существую, выхожу на сцену, что выходя на сцену, помню те уроки, задачи, о которых говорили мне мои любимые, незабвенные учителя. Они помогли мне прожить столько десятилетий в этом театре, единственном для меня. Я в театр вхожу с ощущением продолжающегося счастья, это для меня родной дом».
Агнесса Петерсон в кино
В 1959 году актриса впервые появилась на экране, исполнив роль Рийны в драматическом фильме Виктора Невежина «Подводные рифы», сюжет которого разворачивается в рыболовецком колхозе. В 1964 году она приняла участие в картине Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой», а год спустя сыграла персонажа Илону в фильме «Легкая рука». В дальнейшем артистка регулярно снималась в фильмах-спектаклях, среди которых — «Судьба играет человеком», «Драма на охоте», «Тысяча душ», «Западня», «Дамы и гусары», «Ситуация», «Мистерия Буфф», «Будьте здоровы», «Мартовские иды» и другие.
Фильмография Агнессы Петерсон
- 1959 — Подводные рифы (Veealused karid) — Рийна;
- 1965 — Легкая рука (Supernoova) — Илона (дубляж — Галина Теплинская);
- 1968 — Судьба играет человеком — Люда, секретарь Коли, его возлюбленная;
- 1970 — Драма на охоте — дама на свадьбе;
- 1971 — Тысяча душ — Полина;
- 1972 — Западня — Виржини;
- 1976 — Дамы и гусары — Фрузя;
- 1982 — Мистерия Буфф — француженка;
- 1985 — Будьте здоровы (фильм-спектакль) — Люси Мерикур;
- 1994 — Мартовские иды — Сервилия, бывшая любовница Цезаря, единоутробная сестра Катона, мать Брута;
- 2013 — Пиковая дама — 2-я старая горничная;
- 2014 — Последние луны (фильм-спектакль).
Книга Агнессы
В 2016 году была опубликована книга артистки «Признание в любви. Агнесса Петерсон. Театральные мемуары», в которой охватывается период с конца 1950-х годов вплоть до современности. В издании представлены воспоминания об известных отечественных артистах, среди которых Николай Гриценко, Юрий Любимов, Михаил Ульянов, Николай Плотников, Василий Лановой и другие. Кроме того, Петерсон делится личными впечатлениями о выдающихся режиссерах — Рубене и Евгении Симоновых, Александре Ремизове, Петре Фоменко и Римасе Туминасе.
Отдельная глава книги посвящена народной артистке СССР Юлии Борисовой. Агнесса Петерсон отмечала: «С первых лет моей работы в театре, когда я еще проживала в общежитии, я ощущала теплое и доброжелательное отношение Юлии Константиновны. В то время она была депутатом Верховного Совета и заботилась обо мне. Благодаря ее поддержке мы с супругом получили однокомнатную квартиру в Черемушках — это произошло в 1964 году. <...> Я многому научилась у Юлии Константиновны — она всегда проявляла внимание к окружающим».
Признание и награды
В 1991 году Петерсон получила звание заслуженной артистки РСФСР. В 2021 году — награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественной культуры. Также в 2016 году актриса выпустила книгу с мемуарами «Признание в любви».
