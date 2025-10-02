Путин призвал быть готовыми к чему угодно

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин выступает на «Валдае»
Путин выступает на «Валдае» Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Россия должна быть готова к любым изменениям и вызовам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на планерной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства подчеркнул, что ситуация в мире развивается стремительно и требует от страны максимальной мобилизации ресурсов и внимания.

«Мы живем в такое время, когда меняется все очень быстро. Никому не дано из нас предвидеть будущее. Однако это не освобождает нас от того, чтобы быть готовыми ко всему», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

В Сочи с понедельника по четверг проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», центральной темой которого стал «Полицентричный мир: инструкция по применению». В форуме принимают участие 140 делегатов, представляющих более 40 стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия должна быть готова к любым изменениям и вызовам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на планерной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства подчеркнул, что ситуация в мире развивается стремительно и требует от страны максимальной мобилизации ресурсов и внимания. «Мы живем в такое время, когда меняется все очень быстро. Никому не дано из нас предвидеть будущее. Однако это не освобождает нас от того, чтобы быть готовыми ко всему», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.  В Сочи с понедельника по четверг проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», центральной темой которого стал «Полицентричный мир: инструкция по применению». В форуме принимают участие 140 делегатов, представляющих более 40 стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...