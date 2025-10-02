Путин призвал быть готовыми к чему угодно

Россия должна быть готова к любым изменениям и вызовам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на планерной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства подчеркнул, что ситуация в мире развивается стремительно и требует от страны максимальной мобилизации ресурсов и внимания.
«Мы живем в такое время, когда меняется все очень быстро. Никому не дано из нас предвидеть будущее. Однако это не освобождает нас от того, чтобы быть готовыми ко всему», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В Сочи с понедельника по четверг проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», центральной темой которого стал «Полицентричный мир: инструкция по применению». В форуме принимают участие 140 делегатов, представляющих более 40 стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.