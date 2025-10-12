Экс-премьер Украины Тимошенко сделала загадочный прогноз по поводу урегулирования конфликта

Существует уверенность в скором завершении конфликта на Украине. Об этом рассказала экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.
«Я, зная определенную информацию, верю, что завершение конфликта не за горами», — передает слова Тимошенко украинское издание «Инсайдер». Политик уже ранее высказывала подобные ожидания. В частности, еще в апреле она заявляла о существовании международных планов по урегулированию конфликта до конца мая 2025 года.
Тимошенко также утверждала, что на Украине произойдет полная перезагрузка власти. Это произойдет после завершения конфликта.
