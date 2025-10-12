Долг Портнягина перед ФНС вырос до 803 миллиона

Предприниматель Дмитрий Портнягин за последние две недели увеличил свою задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России до 803 миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Cумма долга за неделю выросла на 3,3 миллиона рублей.
«Долг Дмитрия Портнягина перед налоговой растет практически на два миллиона каждую неделю. Сейчас он должен почти миллиард. <...> Сейчас блогеру предстоит оплатить счет в 803 миллионов рублей», — сообщил telegram-канал. Причиной увеличения долга стали начисления по делу о легализации денежных средств.
В апреле 2025 года Портнягин в Мещанском районном суде Москвы полностью признал вину по обвинению в легализации денежных средств. В настоящее время в отношении предпринимателя действует мера пресечения в виде запрета определенных действий, передает РАПСИ. Следующее заседание по делу назначено на конец октября, когда бизнесмену предоставят возможность выступить с последним словом.
Как установило следствие, в период с 2018 по 2020 годы Портнягин совместно с супругой уклонились от уплаты налогов на сумму, превышающую 124 миллиона рублей. Позднее более 63 миллионов рублей были перечислены ими на счета сторонних юридических лиц.
Кроме того, в 2022 году супруга Портнягина, действуя в интересах коммерческой структуры, принадлежащей ее мужу, через посредников передала взятку сотруднику одной из префектур Москвы, сообщает Следственный комитет Российской Федерации. Ей предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
Что касается Портнягина, ему вменяется совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ — легализация денежных средств в особо крупном размере. Отмечается, что обвиняемый признал свою вину в части, касающейся неуплаты налогов, а причиненный ущерб был возмещен в полном объеме, в связи с чем соответствующий эпизод уголовного дела был прекращен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.