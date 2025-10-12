Российская актриса Толстая внесена в базу Миротворец*

Срочная новость
Актриса российского театра и кино Анастасия Толстая попала в украинскую базу «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные экстремистского сайта. Карточка с известным режиссером и сценаристом была размещена сегодня.
«Анастасия Толстая обвиняется в покушении на суверенитет Украины», — уточняется в тексте. Ранее в базу сайта был внесен экс-заместитель мэра Москвы Леонид Печатников
*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ и заблокирован.
