Российская актриса Толстая внесена в базу Миротворец*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Актриса российского театра и кино Анастасия Толстая попала в украинскую базу «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные экстремистского сайта. Карточка с известным режиссером и сценаристом была размещена сегодня. 

«Анастасия Толстая обвиняется в покушении на суверенитет Украины», — уточняется в тексте. Ранее в базу сайта был внесен экс-заместитель мэра Москвы Леонид Печатников

*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ и заблокирован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса российского театра и кино Анастасия Толстая попала в украинскую базу «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные экстремистского сайта. Карточка с известным режиссером и сценаристом была размещена сегодня.  «Анастасия Толстая обвиняется в покушении на суверенитет Украины», — уточняется в тексте. Ранее в базу сайта был внесен экс-заместитель мэра Москвы Леонид Печатников *»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ и заблокирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...