Что делают уральцы, увидев свои фамилии в «кремлевском докладе»

15:52 30 января 2018 1

Говорят, что полпред Холманских даже не ездит за границу, поэтому санкций не боится Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во вторник, 30 января, Минфин США предоставил Конгрессу «кремлевский доклад» — список из 210 наиболее влиятельных российских чиновников и олигархов, к которыми «американские власти проявят повышенное внимание». В список попали 13 уральских олигархов и крупных политиков. «URA.RU» собрало первую реакцию уральцев на инцидент.

В полпредстве по УрФО с иронией отреагировали на «Кремлевский доклад». Заместитель полпреда Борис Кириллов заявил, что попадание в список полпреда Игоря Холманских — лишь признание его заслуг на благо Родины. Сам же полпред, по словам его зама, не боится никаких санкций, вводимых против него, поскольку не обладает заграничной недвижимостью и отдыхает в России.

В Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей заявили, что в список «вошли только персоны, которые сегодня активно поддерживают президента». При этом сама публикация уважаемых фамилий «нагнетает политическую обстановку и создает нервозность». Тем не менее, СОСПП не будет обсуждать на своем заседании «кремлевский доклад», в числе фигурантов которого оказались президент СОСПП Дмитрий Пумпянский (ТМК), а также члены президиума союза Игорь Алтушкин (РМК) и Андрей Козицын (УГМК). Причина — публикация списка носит политический характер, а СОСПП занимается исключительно экономической повесткой. Поэтому до тех пор, пока от документа не пострадали предприятия, союз не будет формулировать какою-либо позицию.

Источники «URA.RU» на Магнитогорском металлургическом комбинате заявил «URA.RU», что включение в список председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова не повлияет на работу комбината, так как «кремлевский доклад — личностный список».

В «Сургутнефтегазе» следили за публикацией доклада. Однако от комментариев в компании, чей директор Владимир Богданов попал в доклад, воздержались. Как стало известно «URA.RU», в «Сургутнефтегазе» незадолго до публикации «кремлевского доклада» руководство компании запретило сотрудникам любое общение со СМИ.

Пермские элиты «кремлевского доклада» не испугались. Вместо этого влиятельные собеседники «URA.RU» среди прикамских политиков и бизнесменов удивились, что компанию полпреду в Приволжье Михаилу Бабичу, экс-губернатору Пермского края Юрию Трутневу и бывшему владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву не составил президент «ЭР-Телеком Холдинга» миллиардер Андрей Кузяев, который якобы близок Путину. В целом же элиты, «хоть и страдают от санкций больше, чем простые граждане, потерявшие возможность покупать в магазине „Пармезан“», воспринимают публикацию документа как данность.

Напомним, среди персон, за которыми следят американские власти, — глава «РМК» Игорь Алтушкин, гендиректор УГМК Андрей Козицын, член совета директоров УГМК Андрей Бокарев, бывший губернатор тогда еще Пермской области Юрий Трутнев, полпред по УрФО Игорь Холманских, полпред президента по ПФО Михаил Бабич, председатель совета директоров «Трубная Металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский.

Также в перечне экс-сенатор ЯНАО и совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, помощник президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества с 2014 года, уроженец Челябинска Владимир Кожин, основатель и президент УГМК Искандар Махмудов, гендиректор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Среди бизнесменов с активами на Урале в «кремлевском докладе» также упоминаются президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, член совета директоров Объединённой компании «Русал», президент En+ Group Олег Дерипаска.