14:32 30 января 2018 1

Пермская элита сомневается, что внимание американцев ослабит позиции Михаила Бабича в регионе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские элиты не испугались «кремлевского доклада» Минфина США, в котором упомянуты важные для региона политики. Вместо этого они выясняют, о ком из пермяков американцы забыли.

В опубликованном «кремлевском докладе» оказалось сразу три имени, значимых для Пермского края. Это полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич, его дальневосточный коллега Юрий Трутнев (экс-губернатор Пермской области и бывший мэр Перми) и некогда влиятельный миллиардер, экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев.

Известный бизнесмен и депутат Заксобрания (они просили не указывать их имена) в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметили, что в основном политическая элита Прикамья спокойно отнеслась к включению куратора региона и известных пермяков в список. Пока никто не понимает, чем это им грозит.

«Вряд ли кто-то сильно удивился — в докладе такие люди упомянуты, что о полпредах и говорить нечего. Как санкции в отношении Бабича могут сказаться на Пермском крае? Никак. Да и сам полпред вряд ли станет слабее», — рассуждает один из собеседников.

В обсуждениях пермяки иронизируют, что Дмитрий Рыболовлев давно не живет в России и в список попал по непонятной причине. Зато забавная история связывает пермяка с Дональдом Трампом — в 2008 году бизнесмен купил у будущего президента США дом во Флориде за 100 млн долларов. Также в разговорах пермских политиков сейчас звучит имя миллиардера, президента «ЭР-Телеком Холдинга» Андрея Кузяева: бизнесмен близок к власти (в прошлом году встречался и с Владимиром Путиным), владеет ведущим оператором телекоммуникационных услуг, но в список не попал.

В целом пермские элиты не напугать включением кого-либо в подобные списки — отмечает политический консультант Сергей Иванов. «Федеральные государственные деятели являются заложниками внешней политики. И от всякого рода санкций они страдают больше, чем простые граждане, потерявшие возможность покупать в магазине пармезан. Но элиты воспринимают это как данность», — говорит эксперт.

В «кремлевский доклад» Минфина США, представленный Конгрессу и опубликованный сегодня, попали многие влиятельные российские чиновники и бизнесмены. Это не означает мгновенного принятия санкций против упомянутых лиц. Однако к людям из «кремлевского доклада» будет повышенное внимание властей США, что чревато проблемами при открытии счетов и заключении сделок, указывают «Ведомости».