«Семью» Ельцина лишают человека в правительстве

В конце 2019 — начале 2020 года Валентин Юмашев проявлял беспрецедентную публичную активность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арест замминистра образования РФ Марины Лукашевич — это удар по «Семье» первого президента России Бориса Ельцина, считают собеседники URA.RU в политтусовке. Отправка чиновницы в СИЗО лишает окружение бывшего главы государства важной сферы влияния. Ситуация настолько тревожна, что в разбирательство по делу Лукашевич попытался включиться экс-политик, работавший с ней 22 года назад.

Статс-секретарь министерства образования РФ Марина Лукашевич была задержана в Москве 3 июля, а 6 июля отправлена Тверским районным судом Москвы на 1,5 месяца в СИЗО. Следователи подозревают замминистра в хищении бюджетных денег в 2016 году. По версии обвинения, тогда Лукашевич возглавляла организацию «Центр развития науки», которая получила от минобразования около 50 млн рублей за выполнение госконтрактов, при этом справилась с работой некачественно. Соучастником по делу проходит чиновник Россотрудничества Михаил Попов.

Марина Лукашевич до 16 августа пробудет в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собеседники URA.RU в политической среде обращают внимание на список лиц, которые в суде выступили в поддержку Лукашевич и призывали отправить ее под домашний арест, а не в СИЗО. Поручиться за чиновницу готова была телеведущая Авдотья Смирнова — жена одного из главных идеологов ельцинских реформ, главы Роснано Анатолия Чубайса. Также о более мягкой мере пресечения ходатайствовал председатель комиссии СПЧ по науке и образованию Александр Асмолов. В 1993—1998 годах он сам работал в министерстве образования в должностях зама и первого замруководителя и занимался выполнением одного из знаковых указов Бориса Ельцина — «Об образовании». Это был первый указ, подписанный Ельциным в должности президента.

Считается, что Асмолов до сих пор остается сторонником «Семьи» Ельцина — бывшего окружения первого президента России, которое выступает в оппозиции клану «силовиков». Асмолов участвовал в проектах, поддержанных «Фондом Бориса Ельцина», выступал против отставки председателя СПЧ Михаила Федотова. Телеграм-канал «Незыгарь» тогда писал: «Большое влияние на СПЧ имеет „Семья“; Михаил Федотов связан с [зятем Ельцина Валентином] Юмашевым и [главой администрации президента в 1999—2003 годах Александром] Волошиным. […] В последние месяцы СПЧ активно вовлекали в политическую деятельность».

Министр образования Валерий Фальков возглавил ведомство в 2020 году и сохранил Марину Лукашевич в должности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источники URA.RU не исключают, к команде Юмашева и Волошина относится и сама Марина Лукашевич. «Люди, которых объединяет общая история, безусловно, вписываются друг за друга, мы видим пример солидарности. В таких ситуациях и проверяется роль тех или иных групп влияния — готовы ли они защитить своих. Данный арест — свидетельство того, что представители „ельцинской гвардии“ готовы», — сказал URA.RU глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Марина Лукашевич в министерстве отвечает за весь правовой блок — занимается совершенствованием законодательства с нормативной базой. Президент «Ассоциации негосударственных вузов РФ» Владимир Зернов описал чиновницу, как «профессионала высокого уровня». «Я с ней сталкивался по деятельности рабочей группы по „образовательной гильотине“. Она всегда четко отстаивала свои интересы. Она пользуется авторитетом в профессиональном сообществе».

Жена Анатолия Чубайса поручилась в суде за Марину Лукашевич Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отправка Лукашевич в СИЗО ставит под сомнение возможность ее дальнейшей законотворческой деятельности как минимум на 1,5 месяца. Потеря статс-секретаря, мимо которого не проходит ни один документ в министерстве, — удар по «Семье», считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Ведь Лукашевич может влиять на нормативную базу, которая регламентирует ресурсоемкую сферу науки и инноваций. «Конечно, удар не смертельный. „Семья“ держится основательно и сможет обойтись без конкретного замминистра», — предположил Журавлев.

Александр Асмолов в разговоре с URA.RU заявил, что не относится к команде Юмашева. При этом член СПЧ подтвердил, что знает Лукашевич еще со времен президентства Ельцина (кроме двух последних лет она трудилась в министерстве еще с 1998 по 2014 год), и что «ни один серьезный документ не проходил многие годы» мимо экспертного взгляда чиновницы. «Не скажу, что я тогда [в 1998 году] был знаком с ней, но знал о ее существовании. Но около 20 лет я действительно очень хорошо знаю Марину Борисовну, как лучшего профессионала в области права, как одну из самых порядочных, которая является безукоризненной в любых отношениях», — сказал URA.RU Асмолов.

Журналист агентства дозвонился до Авдотьи Смирновой — она отказалась от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало о беспрецедентной публичной активности Валентина Юмашева и Александра Волошина. Источники URA.RU предполагали, что «Семья» пытается сохранить свои позиции во время трансфера власти, который может произойти в 2024 году.

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