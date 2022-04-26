Путин вовлек россиян в борьбу с последствиями коронавируса

Для людей это возможность не платить за свое лечение

26 апреля 2022 в 21:56 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин назвал главное условие здоровой жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Президент РФ Владимир Путин показал россиянам, что поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса. Постоянные занятия спортом в ближайшие семь лет должны войти в жизнь минимум 70% жителей страны. Это позволит им улучшить свое здоровье и физическое состояние, комментируют заседание совета по развитию физкультуры и спорту 26 апреля эксперты. Государство готово платить за лечение людей, но и они сами должны заботиться о себе, поясняют политологи URA.RU. Этот день у президента Путина оказался «спортивным». Сначала он вручил госнаграды чемпионам Олимпийских игр в Пекине. После встретился со всеми победителями и призерами олимпийской сборной и членами паралимпийской команды. На этой встрече паралимпиец-горнолыжник Алексей Бугаев попросил Путина расширить возможности для тренировок, построить новые базы. Президент пообещал сделать это и сказал, что своим примером профессиональные спортсмены вдохновляют обычных людей на занятия спортом. Паралимпиец горнолыжник Алексей Бугаев попросил президента Владимира Путина расширить возможности для тренировок Фото: Владимир Смирнов/ТАСС В России регулярно занимаются спортом около 50% жителей. Но, отметил Путин, к 2024 году эта цифра должна увеличиться до 55%, а к 2030 году — до 70% россиян. Это будет «оптимальный результат», по мнению президента. Причем чиновникам на всех уровнях предстоит увлечь занятиями спортом трудоспособную часть населения, заявил Путин. «Очевидно, требуются особенные, специальные подходы, тем более что это люди уже состоявшиеся, семейные, занятые на работе и дома. Нужно подумать, что необходимо для дальнейшего, более современного развития так называемого корпоративного спорта», — отметил глава государства. Губернаторы должны будут ежегодно увеличивать расходы на физкультуру и спорт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Региональным властям предстоит организовывать различные соревнования для людей разного возраста и уровня подготовки. И главное — правильно мотивировать россиян, убежден Путин. «Один из паралимпийцев [Алексей Бугаев] об этом говорил абсолютно правильно: нужно создавать такую инфраструктуру, которая удобна людям по месторасположению и необременительна по цене», — подчеркнул президент. Идея увлечь экономически активной части населения физкультурой и спортом связана необходимостью преодоления проблем, вызванных пандемией коронавируса, убежден генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Речь идет о пережитом локдауне, о длительном течении заболевания в первые волны, переходе на дистанционную работу. «Все это привело к тому, что общее состояние физической кондиции, даже не здоровья, российского населения упало. Коронавирус подтолкнул к тому, чтобы люди вели сидячий образ жизни, чтобы они были пассивны к физическим нагрузкам. И это не частная проблема, она превратилась в государственную. Путин показывает, что государство готово брать на себя огромную долю расходов на здравоохранение, но в ответ оно вынуждено требовать от людей заботиться о своем здоровье», — пояснил Шпунт. Крепкое здоровье людей определяет конкурентоспособность нации, считает политолог Александр Шпунт Фото: Размик Закарян © URA.RU По словам эксперта, здоровье людей трудоспособного возраста отражается и на экономике. Речь — о «качестве человеческого капитала, который определяет конкурентоспособность нации». «Это не только знания, навыки и умение, это еще и физическое здоровье. Именно поэтому Путин говорит, что люди, условно, от 30 до 60 лет — это самая активная часть экономики, которая создает продукт. Если эти люди будут болеть не одну неделю в году, а месяц, причем банальными простудными заболеваниями, представьте, насколько упадет национальная конкурентоспособность», — отметил эксперт. Задача массового вовлечения россиян в спорт связана с национальными целями развития страны, поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По словам эксперта, среди них — «оздоровление населения и увеличение продолжительности жизни». Без хорошей физической формы добиться этого будет сложно. Пример российских олимпийцев должен стать заразительным для жителей страны и повысить их интерес к спорту, убежден президент Владимир Путин Фото: официальный сайт президента РФ Профессиональные спортсмены должны стать образцом для подражания для обычных людей, считает политолог Максим Жаров. «Но и профессиональный спорт нуждается в перезагрузке. Он будет ориентирован на международные соревнования с нашими партнерами и на участие во внутреннем спортивном движении, направленном на укрепление здоровья населения, что важно для поддержания стабильности в стране», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин показал россиянам, что поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса. Постоянные занятия спортом в ближайшие семь лет должны войти в жизнь минимум 70% жителей страны. Это позволит им улучшить свое здоровье и физическое состояние, комментируют заседание совета по развитию физкультуры и спорту 26 апреля эксперты. Государство готово платить за лечение людей, но и они сами должны заботиться о себе, поясняют политологи URA.RU. Этот день у президента Путина оказался «спортивным». Сначала он вручил госнаграды чемпионам Олимпийских игр в Пекине. После встретился со всеми победителями и призерами олимпийской сборной и членами паралимпийской команды. На этой встрече паралимпиец-горнолыжник Алексей Бугаев попросил Путина расширить возможности для тренировок, построить новые базы. Президент пообещал сделать это и сказал, что своим примером профессиональные спортсмены вдохновляют обычных людей на занятия спортом. В России регулярно занимаются спортом около 50% жителей. Но, отметил Путин, к 2024 году эта цифра должна увеличиться до 55%, а к 2030 году — до 70% россиян. Это будет «оптимальный результат», по мнению президента. Причем чиновникам на всех уровнях предстоит увлечь занятиями спортом трудоспособную часть населения, заявил Путин. «Очевидно, требуются особенные, специальные подходы, тем более что это люди уже состоявшиеся, семейные, занятые на работе и дома. Нужно подумать, что необходимо для дальнейшего, более современного развития так называемого корпоративного спорта», — отметил глава государства. Региональным властям предстоит организовывать различные соревнования для людей разного возраста и уровня подготовки. И главное — правильно мотивировать россиян, убежден Путин. «Один из паралимпийцев [Алексей Бугаев] об этом говорил абсолютно правильно: нужно создавать такую инфраструктуру, которая удобна людям по месторасположению и необременительна по цене», — подчеркнул президент. Идея увлечь экономически активной части населения физкультурой и спортом связана необходимостью преодоления проблем, вызванных пандемией коронавируса, убежден генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Речь идет о пережитом локдауне, о длительном течении заболевания в первые волны, переходе на дистанционную работу. «Все это привело к тому, что общее состояние физической кондиции, даже не здоровья, российского населения упало. Коронавирус подтолкнул к тому, чтобы люди вели сидячий образ жизни, чтобы они были пассивны к физическим нагрузкам. И это не частная проблема, она превратилась в государственную. Путин показывает, что государство готово брать на себя огромную долю расходов на здравоохранение, но в ответ оно вынуждено требовать от людей заботиться о своем здоровье», — пояснил Шпунт. По словам эксперта, здоровье людей трудоспособного возраста отражается и на экономике. Речь — о «качестве человеческого капитала, который определяет конкурентоспособность нации». «Это не только знания, навыки и умение, это еще и физическое здоровье. Именно поэтому Путин говорит, что люди, условно, от 30 до 60 лет — это самая активная часть экономики, которая создает продукт. Если эти люди будут болеть не одну неделю в году, а месяц, причем банальными простудными заболеваниями, представьте, насколько упадет национальная конкурентоспособность», — отметил эксперт. Задача массового вовлечения россиян в спорт связана с национальными целями развития страны, поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По словам эксперта, среди них — «оздоровление населения и увеличение продолжительности жизни». Без хорошей физической формы добиться этого будет сложно. Профессиональные спортсмены должны стать образцом для подражания для обычных людей, считает политолог Максим Жаров. «Но и профессиональный спорт нуждается в перезагрузке. Он будет ориентирован на международные соревнования с нашими партнерами и на участие во внутреннем спортивном движении, направленном на укрепление здоровья населения, что важно для поддержания стабильности в стране», — резюмировал политолог.