В Москве назвали размер штрафа за нарушение карантина по коронавирусу

Москвичей будут штрафовать на 4 тысячи рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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За нарушение режима самоизоляции москвичей предлагают штрафовать на 4 тысячи рублей. Если жители будут повторно нарушать правила, размер увеличится на одну тысячу. Такие меры предлагают ввести депутаты Мосгордумы.

«За несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за необеспечение режима самоизоляции, граждан предлагается штрафовать на 4 тыс. рублей», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на поправки в Кодекс административных правонарушений Москвы, которые депутаты Мосгордумы собираются принять 1 апреля. Штраф в размере 5 тысяч предлагают установить для тех, кого снова заметят на городских улицах без уважительной причины.

Отдельное наказание также предлагают ввести для должностных и юридических лиц, если они откажутся временно прекратить мероприятия с очным участием людей или же не закроют розничные магазины, предприятия общепита. Для должностных лиц и предпринимателей штраф составит от 30 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч.

В поправках уточняется, что ответственность будет наступать, если за действия не предполагается административных или уголовных наказаний по российским законам. Выписывать штрафы будут сотрудники полиции, фиксировать нарушения планируют при помощи камер видеонаблюдения и технологий электронного мониторинга местонахождения людей.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон об уголовных наказаниях за нарушение карантина. Нарушителей режима самоизоляции могут начать штрафовать на сумму до 2 миллионов рублей или лишать свободы на срок до семи лет, напоминает RT.