От 100-летнего героя Великой Отечественной до спикеров парламента

Путин раскрыл, почему служить России почетно в любые времена

31 мая 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Путин в Кремле вручил высшие государственные награды Фото: Владимир Андреев © URA.RU На церемонии вручения госнаград в Кремле президент Владимир Путин показал, что служить России почетно в любые времена. И здесь не важна профессия — главное жить и работать на благо своей страны. Корреспондент URA.RU стал свидетелем вручения высших наград 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны, героям СВО, врачам, матери-героине, спикерам Совета Федерации Валентине Матвиенко и Госдумы Вячеславу Володину, мэру Москвы Сергею Собянину и не только. Традиционно вручение госнаград прошло в Екатерининском зале Сенатского дворца. Из рук президента награды получили 37 человек. «Здесь присутствуют люди, чьи достижения стали весомым, важным вкладом в развитие нашей страны, принесли славу Отечеству», — сказал Путин. Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагимпаша Садыков заявил, что ему 100 лет и пять месяцев и он «все еще молодой» Фото: Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Звезду Героя России сегодня получил 100-летний ветеран Ибрагимпаша Садыков из Дагестана. Участник Великой Отечественной войны бодро подошел к президенту и отдал честь. Ему даже не понадобился микрофон: «Товарищ главнокомандующий Российской Федерации! Командир автоматчиков, танковый десант, сержант Садыков прибыл!» — доложил ветеран. Подойдя к трибуне, дагестанский долгожитель сказал, что, несмотря на возраст, чувствует себя молодым. По словам Садыкова, он писал в Минобороны письмо с просьбой отправить его на СВО. Пришел отказ. За такой патриотический порыв Екатерининский зал наградил Героя России громкими аплодисментами. Путин вручил Золотые звезды сегодняшним героям, заслужившим это звание на фронтах СВО. От их имени капитан Николай Соколов вышел к трибуне с ответным словом и заверил президента: «Все поставленные задачи будут выполнены. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Космонавт-испытатель отряда ФГБУ «Нии ЦПК имени Ю. А. Гагарина» Денис Матвеев стал одним из награжденных Фото: Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Почетного звания «Летчик-космонавт РФ» получили исследователи космоса — Анна Кикина, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев. Их коллега Сергей Корсаков сказал, что для него это не просто награда, а признание личного вклада в развитие страны: «Обещаю продолжить свой путь с той же преданностью, служить нашей Родине, ее народу и будущим поколениям». Звания Героя труда удостоена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. За ее плечами 52 года трудового стажа, и все — на государственной службе. «Для меня всегда это было служение, служение людям, служение стране. Я не военный человек, но все-таки скажу: служу России», — сказала она в ответном слове. Собянин, Володин и Матвиенко получили награды из рук президента Владимира Путина Фото: Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Свои награды сегодня получили и другие государственные мужи. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин — ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, экс-министр энергетики Николай Шульгинов — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, бывший глава Минспорта Олег Матыцин — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов удостоен ордена Александра Невского, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — ордена мужества. Орден Почета Путин вручил сегодня бывшему вице-премьеру Виктории Абрамченко, а орден Дружбы — спецпредставителю МИД России по гуманитарным связям Стивену Сигалу. Путин подчеркнул, что нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вручив все награды, Путин снова подошел к микрофону. «Самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется „многонациональный народ России“, — сказать слова благодарности и низко поклониться в ноги. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг Родины и ее интересов — залог всех наших побед: и всей России, и каждого из нас», — убежден Путин. Для большинства награжденных приглашение в Кремль и тем более получение высших наград из рук президента было первым в жизни. Оттого — огромное волнение и даже смущение. Мать-героиня Ольга Верпаковская, в семье которой 14 детей, призналась корреспонденту URA.RU, что сильно волновалась, поднимаясь в Екатерининский зал. Мать 14 детей Ольга Верпаковская, рассказала URA.RU, что сильно волновалась, поднимаясь в Екатерининский зал Фото: Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС «Как многие мои коллеги говорили — это очень ответственно, и это дорогого стоит. Конечно, еще большая ответственность ждет в дальнейшем. Награда — стимул для тех, кто работает и ведет свою деятельность, посвящает жизнь на благо страны. Труды нелегкие. Руководитель калининградского музея Мирового океана Светлана Сивкова рассказала корреспонденту URA.RU, что для нее это уже вторая награда, полученная из рук президента. «В первый раз я получила государственную премию. Теперь — Орден Александра Невского. Мне кажется, что Орден соответствует текущему дню, и мне очень приятно, что президент процитировал ту фразу, которую я ему сказала: „Бейся там, где стоишь“, — призналась Сивкова. — Любая награда — тяжкий труд, тяжело и ты должен этому соответствовать». Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества офицеру Росгвардии Виктору Дмитриеву (на фото справа) Фото: Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Подполковник Росгвардии Виктор Дмитриев рассказал URA.RU, что получить награду можно не только из рук президента. «Но это [вручение Звезды лично Путиным] — высшая категория. Вручение верховным главнокомандующим — знаковый и значимый день для любого военнослужащего, действующего или в отставке», — сказал Дмитриев. Стас Михайлов признался URA.RU, что никогда не думал, что получит награду из рук президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обладатель Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» Стас Михайлов назвал сегодняшнее событие новым шагом в жизни и в карьере. «Когда я начинал свой творческий путь, я никогда не думал, что буду получать награду в одном из красивейших, главных мест нашей страны [Екатерининском зале Кремля] из рук нашего лидера. Шаг сделан, будем делать следующие, — отметил он. — Хочу быть нужным и полезным как можно дольше на этом свете, живя в этой стране». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На церемонии вручения госнаград в Кремле президент Владимир Путин показал, что служить России почетно в любые времена. И здесь не важна профессия — главное жить и работать на благо своей страны. Корреспондент URA.RU стал свидетелем вручения высших наград 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны, героям СВО, врачам, матери-героине, спикерам Совета Федерации Валентине Матвиенко и Госдумы Вячеславу Володину, мэру Москвы Сергею Собянину и не только. Традиционно вручение госнаград прошло в Екатерининском зале Сенатского дворца. Из рук президента награды получили 37 человек. «Здесь присутствуют люди, чьи достижения стали весомым, важным вкладом в развитие нашей страны, принесли славу Отечеству», — сказал Путин. Звезду Героя России сегодня получил 100-летний ветеран Ибрагимпаша Садыков из Дагестана. Участник Великой Отечественной войны бодро подошел к президенту и отдал честь. Ему даже не понадобился микрофон: «Товарищ главнокомандующий Российской Федерации! Командир автоматчиков, танковый десант, сержант Садыков прибыл!» — доложил ветеран. Подойдя к трибуне, дагестанский долгожитель сказал, что, несмотря на возраст, чувствует себя молодым. По словам Садыкова, он писал в Минобороны письмо с просьбой отправить его на СВО. Пришел отказ. За такой патриотический порыв Екатерининский зал наградил Героя России громкими аплодисментами. Путин вручил Золотые звезды сегодняшним героям, заслужившим это звание на фронтах СВО. От их имени капитан Николай Соколов вышел к трибуне с ответным словом и заверил президента: «Все поставленные задачи будут выполнены. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Почетного звания «Летчик-космонавт РФ» получили исследователи космоса — Анна Кикина, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев. Их коллега Сергей Корсаков сказал, что для него это не просто награда, а признание личного вклада в развитие страны: «Обещаю продолжить свой путь с той же преданностью, служить нашей Родине, ее народу и будущим поколениям». Звания Героя труда удостоена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. За ее плечами 52 года трудового стажа, и все — на государственной службе. «Для меня всегда это было служение, служение людям, служение стране. Я не военный человек, но все-таки скажу: служу России», — сказала она в ответном слове. Свои награды сегодня получили и другие государственные мужи. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин — ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, экс-министр энергетики Николай Шульгинов — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, бывший глава Минспорта Олег Матыцин — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов удостоен ордена Александра Невского, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — ордена мужества. Орден Почета Путин вручил сегодня бывшему вице-премьеру Виктории Абрамченко, а орден Дружбы — спецпредставителю МИД России по гуманитарным связям Стивену Сигалу. Вручив все награды, Путин снова подошел к микрофону. «Самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется „многонациональный народ России“, — сказать слова благодарности и низко поклониться в ноги. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг Родины и ее интересов — залог всех наших побед: и всей России, и каждого из нас», — убежден Путин. Для большинства награжденных приглашение в Кремль и тем более получение высших наград из рук президента было первым в жизни. Оттого — огромное волнение и даже смущение. Мать-героиня Ольга Верпаковская, в семье которой 14 детей, призналась корреспонденту URA.RU, что сильно волновалась, поднимаясь в Екатерининский зал. «Как многие мои коллеги говорили — это очень ответственно, и это дорогого стоит. Конечно, еще большая ответственность ждет в дальнейшем. Награда — стимул для тех, кто работает и ведет свою деятельность, посвящает жизнь на благо страны. Труды нелегкие. Руководитель калининградского музея Мирового океана Светлана Сивкова рассказала корреспонденту URA.RU, что для нее это уже вторая награда, полученная из рук президента. «В первый раз я получила государственную премию. Теперь — Орден Александра Невского. Мне кажется, что Орден соответствует текущему дню, и мне очень приятно, что президент процитировал ту фразу, которую я ему сказала: „Бейся там, где стоишь“, — призналась Сивкова. — Любая награда — тяжкий труд, тяжело и ты должен этому соответствовать». Подполковник Росгвардии Виктор Дмитриев рассказал URA.RU, что получить награду можно не только из рук президента. «Но это [вручение Звезды лично Путиным] — высшая категория. Вручение верховным главнокомандующим — знаковый и значимый день для любого военнослужащего, действующего или в отставке», — сказал Дмитриев. Обладатель Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» Стас Михайлов назвал сегодняшнее событие новым шагом в жизни и в карьере. «Когда я начинал свой творческий путь, я никогда не думал, что буду получать награду в одном из красивейших, главных мест нашей страны [Екатерининском зале Кремля] из рук нашего лидера. Шаг сделан, будем делать следующие, — отметил он. — Хочу быть нужным и полезным как можно дольше на этом свете, живя в этой стране».