Путин возьмет под контроль вопрос органов опеки

Эксперты уверены: реформа назрела

31 мая 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с Уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой Фото: Георгий Бергал © URA.RU Система органов опеки в России нуждается в реформировании. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги встречи президента России Владимира Путина с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая обратилась к главе государства с просьбой разрешить провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов системы профилактики. Президент назвал возмутительной доложенную омбудсменом ситуацию о том, как в одном из регионов России трое детей были отданы в социальные учреждения из-за «неработающей печки». «Где это было, скажите мне?» — уточнил президент. В Красноярском крае, ответила омбудсмен. Львова-Белова рассказала Путину, что в Красноярском крае трое детей были отданы в социальные учреждения из-за «неработающей печки». Фото: Роман Наумов © URA.RU Львова-Белова сообщила, что вместе с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым они пришли к выводу, что в регионе следует «полностью менять систему». «Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать», — отреагировал президент. Он считает необходимым изучить идею о проведении в стране инспекции органов опеки в целях возможной ее реформы. Со своей стороны Львова-Белова выразила готовность работать в этом направлении и уже через год представить доклад с предложениями. «Переговорите с Администрацией [президента России]. Я отдельно поручение выпущу по этому вопросу», — сказал Путин. Останина в разговоре с URA.RU выразила мнение, что реформа органов опеки назрела давно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Реформа системы опеки назрела в России давно, сказала в разговоре с URA.RU председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, родительское сообщество, общественные организации и сами органы опеки понимают, что «сложившаяся система изжила себя». «Более того, разграничение полномочий между министерствами и вице-премьерами привело к тому, что у нас непонятно, кто будет заниматься опекой, — констатировала депутат. — В целом ряде регионов опекой занимается не министерство просвещения, а министерство труда и социальной защиты. Причина одна — нет института, который бы координировал всю нашу демографическую, семейно-детскую политику. Предложение запоздалое, но оно не лишнее». Останина считает, что органы опеки должны перестать быть «надзирателями» и стать помощниками: опека должна сделать все возможное, чтобы детям комфортно жилось в семье и они не попадали ни в приемные семьи, ни в детские дома. «В том числе реформа должна коснуться и кадров. В органах должны работать специалисты, которые наделены миссией заботиться о детях», — указала парламентарий. Ковалева считает, что для эффективной реформы органов опеки их необходимо привести к единому стандарту и обеспечить вертикаль управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В свою очередь, член Общественного совета Уполномоченного при президенте по правам ребенка Анастасия Ковалева полагает, что для эффективной реформы органов опеки их необходимо привести к единому стандарту и обеспечить вертикаль управления. «Первостепенная задача в реформировании системы опеки — достижение единообразия в подходах и методах работы. Также необходимо точно определить критерии, по которым дети могут быть изъяты из семьи и угрозы их жизни и здоровью», — указала Ковалева. По ее словам, обеспечение защиты прав детей и их благополучия — это область, требующая скоординированных усилий на всех уровнях власти. «Также важно, чтобы реформа не ограничилась лишь переписыванием законов, а привела к улучшению работы системы опеки, устранению неоднозначностей и установлению ясных правил и ответственности для всех участников процесса. Это должно быть основано не только на профессионализме, но и на человеческом отношении к проблемам детей», — резюмировала Ковалева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Система органов опеки в России нуждается в реформировании. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги встречи президента России Владимира Путина с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая обратилась к главе государства с просьбой разрешить провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов системы профилактики. Президент назвал возмутительной доложенную омбудсменом ситуацию о том, как в одном из регионов России трое детей были отданы в социальные учреждения из-за «неработающей печки». «Где это было, скажите мне?» — уточнил президент. В Красноярском крае, ответила омбудсмен. Львова-Белова сообщила, что вместе с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым они пришли к выводу, что в регионе следует «полностью менять систему». «Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать», — отреагировал президент. Он считает необходимым изучить идею о проведении в стране инспекции органов опеки в целях возможной ее реформы. Со своей стороны Львова-Белова выразила готовность работать в этом направлении и уже через год представить доклад с предложениями. «Переговорите с Администрацией [президента России]. Я отдельно поручение выпущу по этому вопросу», — сказал Путин. Реформа системы опеки назрела в России давно, сказала в разговоре с URA.RU председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, родительское сообщество, общественные организации и сами органы опеки понимают, что «сложившаяся система изжила себя». «Более того, разграничение полномочий между министерствами и вице-премьерами привело к тому, что у нас непонятно, кто будет заниматься опекой, — констатировала депутат. — В целом ряде регионов опекой занимается не министерство просвещения, а министерство труда и социальной защиты. Причина одна — нет института, который бы координировал всю нашу демографическую, семейно-детскую политику. Предложение запоздалое, но оно не лишнее». Останина считает, что органы опеки должны перестать быть «надзирателями» и стать помощниками: опека должна сделать все возможное, чтобы детям комфортно жилось в семье и они не попадали ни в приемные семьи, ни в детские дома. «В том числе реформа должна коснуться и кадров. В органах должны работать специалисты, которые наделены миссией заботиться о детях», — указала парламентарий. В свою очередь, член Общественного совета Уполномоченного при президенте по правам ребенка Анастасия Ковалева полагает, что для эффективной реформы органов опеки их необходимо привести к единому стандарту и обеспечить вертикаль управления. «Первостепенная задача в реформировании системы опеки — достижение единообразия в подходах и методах работы. Также необходимо точно определить критерии, по которым дети могут быть изъяты из семьи и угрозы их жизни и здоровью», — указала Ковалева. По ее словам, обеспечение защиты прав детей и их благополучия — это область, требующая скоординированных усилий на всех уровнях власти. «Также важно, чтобы реформа не ограничилась лишь переписыванием законов, а привела к улучшению работы системы опеки, устранению неоднозначностей и установлению ясных правил и ответственности для всех участников процесса. Это должно быть основано не только на профессионализме, но и на человеческом отношении к проблемам детей», — резюмировала Ковалева.