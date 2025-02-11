Мишустин взялся за перестройку экономики после поручения Путина

Премьер-министр Михаил Мишустин взялся за перестройку российской экономики после поручений президента Владимира Путина. На стратегической сессии по вопросам повышения производительности труда глава правительства заявил, что для выхода на сбалансированный рост нужно внедрять роботов и искусственный интеллект в производства. Эксперты URA.RU объяснили, что это позволит окончательно победить зависимость страны от добычи нефти, газа, других полезных ископаемых и перейти к равномерному развитию отраслей, а россиянам — заняться не рутинной, а творческой работой.
Участники стратсессии о повышении производительности труда в отдельных отраслях экономики и организациях социальной сферы обсудили выполнение целей, обозначенных Путиным на встрече с премьером 8 февраля. «Президент поставил задачу выйти на траекторию сбалансированного роста, но главное — добиться снижения инфляции. И восстановить поддержку отраслей, как это удавалось сделать в период борьбы с коронавирусом», — сказал Мишустин во вступительном слове.
Темпы развития отечественной экономики зависят от повышения производительности труда, отметил премьер. По его мнению, государству нужно создавать условия для внедрения на предприятиях передового оборудования, инноваций, роботов. Для достижения этой цели нужна активная работа правительства, регионов, бизнеса и госкорпораций, добавил Мишустин. В качестве ориентира на 2030 года глава правительства обозначил рост производительности труда в России на 20%.
“Надо определить приоритетные сферы и компании, где рост производительности дает наиболее ощутимые эффекты для экономики. И разработать для них новые решения, донастроить под нужды действующие меры поддержки. И здесь, конечно, ключевая роль у профильных министерств, ведомств. В каждом из них должны быть созданы отраслевые центры компетенций, которые займутся выполнением таких задач”, — подчеркнул премьер.
Обозначенные премьером приоритеты направлены на замещение западных технологий, от которых все еще сохраняется зависимость в определенных отраслях, и повышение производительности, считает депутат Госдумы, доктор экономических наук Николай Новичков. По его словам, стоимость человеческого труда «радикально возросла», поэтому на помощь предприятиям приходят искусственный интеллект и автоматические устройства.
“Отраслям нужна поддержка государства для внедрения высоких технологий, чтобы большую часть рутинных операций производили роботы. Тогда люди перейдут на индивидуальный или творческий труд”, — сказал депутат.
Мишустин начал донастройку экономики, чтобы страна развивалась не за счет одной-двух «традиционных отраслей», а равномерно, добавил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «В нашей истории был сырьевой перекос, но это ничего хорошего не приносит. Нынешняя политика должна сделать российскую экономику полноценной, в большей степени обеспечивающей саму себя всеми продуктами, товарами и услугами. Для этого принимаются такие меры, чтобы у отраслей, которые развиваются чуть слабее, был импульс к росту. Начинается интенсивное развитие в противоположность экстенсивному, по которому мы двигались раньше, когда эксплуатировали природные ресурсы, экспортировали необработанное сырье. Во многом эти времена закончились», — заявил экономист.
По его мнению, у России открылись хорошие возможности для развития высокотехнологичных отраслей из-за санкций и экономического ослабления Запада, снижения конкурентоспособности стран ЕС. Развязываются руки не только в замене импортных технологии внутри страны, но и в борьбе за рынки сбыта, добавил Чирков.
При этом, «достаточно жесткая и консервативная экономическая политика» привела к ослаблению одних сфер относительно других, продолжил экономист. Эта ситуация стала особенно актуальна в последние полгода, поэтому возникла необходимость задействовать меры периода пандемии, о которых говорил Мишустин, отметил эксперт.
Власти начнут точечную поддержку отраслей, испытывающих наибольшие трудности из-за инфляции и бюджетных ограничений, считает президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Александр Калинин. «В строительной сфере, металлургии, машиностроении могут возникнуть или усугубиться системные проблемы. В этих отраслях производительность труда — это главный резерв в нынешней экономической ситуации», — отметил собеседник URA.RU.
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