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16 мая 2017
16:38  16 мая 2017 0

«Не надо путать политику с искусством». Лидер группы «Секрет» высказался о санкциях против «НАШЕго Радио»

Артист едет в Крым к зрителюФОТО: Википедия

Известный музыкант Максим Леонидов высказался по поводу введения Украиной санкций против «НАШЕго Радио». Основатель группы «Секрет» призвал не смешивать политику с искусством.

Леонидов оказался солидарен с Макаревичем, назвав решение глупым: «Я вообще считаю, что санкционная политика в отношении деятелей культуры — это большая глупость», — передает слова музыканта «Национальная служба новостей».

Артист вспомнил еще одну украинскую инициативу, связанную с включением музыкантов в санкционный список на сайте «Миротворец» из-за того, что те посещали Крым.

«Если артисты открыто агитируют на территории Украины за какие-то вещи, с которыми украинские власти не согласны категорически, тогда да. Но просто за посещение Крыма… Артист едет в Крым не для того, чтобы воевать, а чтобы искусством заниматься. Люди, которые там проживают, ни в чем не виноваты», — заявил Леонидов.

Семен Гринберг
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