23:03 31 мая 2017 0

Оружие все равно применят в случае угрозы жизни военнослужащих Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Вооруженные силы Украины на сутки введут «режим тишины» в Донбассе. Отсчет начнется в полночь с 31 мая на 1 июня.

«1 Июня ВС Украины будут придерживаться „режима тишины“. Украинская сторона, безусловно соблюдая Минские договоренности, поддерживает стремление по соблюдению „режима тишины“ вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Уточняется, что распоряжение 31 мая отдало руководство Вооруженных сил Украины, передает RT. Командирам всех уровней запрещено использовать все виды вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 1 июня до 00.00 часов 2 июня.

«Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооруженных Сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие», — подчеркнули в сообществе.

Как писало «URA.RU» ранее, 30 мая Киев завел уголовное дело против Москвы из-за продолжающейся войны в Донбассе. В обвинении фигурируют должностные лица, сотрудники госорганов РФ, а также органы местного самоуправления Крыма.