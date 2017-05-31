{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
23:03  31 мая 2017 0

Украинским военным на день запретили стрелять в Донбассе

Фотографии с передовой. Украина. ДНР, война, пулеметная точка
Оружие все равно применят в случае угрозы жизни военнослужащихФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Вооруженные силы Украины на сутки введут «режим тишины» в Донбассе. Отсчет начнется в полночь с 31 мая на 1 июня.

«1 Июня ВС Украины будут придерживаться „режима тишины“. Украинская сторона, безусловно соблюдая Минские договоренности, поддерживает стремление по соблюдению „режима тишины“ вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Уточняется, что распоряжение 31 мая отдало руководство Вооруженных сил Украины, передает RT. Командирам всех уровней запрещено использовать все виды вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 1 июня до 00.00 часов 2 июня.

«Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооруженных Сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие», — подчеркнули в сообществе.

Как писало «URA.RU» ранее, 30 мая Киев завел уголовное дело против Москвы из-за продолжающейся войны в Донбассе. В обвинении фигурируют должностные лица, сотрудники госорганов РФ, а также органы местного самоуправления Крыма.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров