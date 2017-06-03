18:25 03 июня 2017 2

Больше всего южноуральцев беспокоит загрязнение воздуха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинская и Свердловская области вновь замкнули «Экологический рейтинг субъектов России», подготовленный организацией «Зелёный патруль». Также десятку лучших покинул еще один регион УрФО — Тюменская область.

Челябинскую область (85-е место) признали регионом с самой плохой экологической обстановкой уже второй раз подряд. Средний Урал, как и прежде, располагается на предпоследнем месте. 12-е место Тюменской области эксперты связывают с жалобами жителей на неблагоприятную обстановку в посёлке Антипино, передает RT. «Зелёный патруль» подтвердил, что среди «лучших» субъектов, традиционно почти нет промышленных регионов, а каждый из субъектов, вошедших в десятку, старается там удержаться. Курганская области к весне поднялась на 76 место, существенно улучшив показатели — зимой она была на 79-м.

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт, представляющая Челябинскую область, рассказала о положительной динамике в регионе. Кроме того, по ее мнению сравнение преимущественно сельскохозяйственных регионов с промышленными некорректно. «Сегодня для населения Челябинской области актуальнее всего загрязнение воздуха. Проблемы есть, но есть и динамика по их решению — то же снижение выбросов. Также область является пилотным регионом по введению новых нормативов выбросов. Будем надеяться, что в ближайшей перспективе ситуация начнёт меняться в лучшую сторону», — говорит сенатор.

«Экологический рейтинг субъектов России» публикуется экспертами с 2007 года по итогам каждого сезона (четыре раза в год). За 10-летнюю историю рейтинга расположение регионов в нём практически не изменилось.