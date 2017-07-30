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30 июля 2017
29 июля 2017
10:57  30 июля 2017 0

Саакашвили представил доказательства того, что его незаконно лишили гражданства Украины. ФОТО

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Михаил Саакашвили хочет жить на УкраинеФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили на свой странице в Facebook опубликовал пример подписи, которую он ставит под документом. Таким образом опальный политик намерен оспорить автограф под якобы фальшивой анкетой, которая стала поводом для лишения его украинского гражданства.

«Вот так выглядит моя подпись — документ из официального архива Президентской библиотеки Саакашвили в Тбилиси», — написал Михаил Саакашвили в соцсети, подчеркнув, что эта подпись стоит на фасаде бесплатной библиотеки, которую он оставил как память о себе грузинскому народу.

Михаил Саакашвили добавил, что стал подписываться кириллицей, когда начал жить на Украине, сообщает RT. Ранее он заявил, что не будет просить убежища другой страны и просить гражданство, так как собирается восстановить украинское. В свою очередь в Литве были готовы предоставить Саакашвили гражданство.

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства 26 июля. Об этом заявила Государственная миграционная служба Украины. Пока политик находится в Нью-Йорке.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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