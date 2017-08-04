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04 августа 2017
11:38  04 августа 2017 0

Писатель Минаев откроет в Челябинске бургерную «Телки»

Сроки открытия заведения пока не озвучиваютФото: Pixabay

В Челябинске откроют заведение сети бургерных «The Телки», которая принадлежит известному российскому писателю и автору одноименной повести Сергею Минаеву. Месторасположение и сроки открытия пока не разглашаются.

Известно, что общий объем инвестиций оценивается в 3,5 — 4 миллиона рублей, окупаемость — от восьми месяцев до года.

Исполнительной директор челябинского развлекательного холдинга «Мегаполис» Илья Бараковских считает озвученную сумму инвестиций в кафе адекватной. «Все подобные заведения можно разделить на точки с самообслуживанием и заведения, где работают официанты. Для второй категории это нормальный, даже скромный объем инвестиций», — приводит слова Бараковского «Коммерсант».

Отметим, что первая бургерная «The Телки» в Казани открылась в марте 2017 года. Сейчас в Татарстане два заведения сети Минаева, к открытию готовится третье. Средний чек в этих заведениях — 450 рублей на человека.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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