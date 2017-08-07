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07 августа 2017
15:53  07 августа 2017 1

Facebook и Instagram перестали работать в Европе и в России. СКРИН

Клипарт. Собаки. ДТП и др. Екатеринбург, социальные сети, соцсети, Facebook, Фейсбук, цукерберг марк
Пока Facebook и Instagram не работают, пользователи оставляют жалобы в TwitterФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Социальные сети Facebook и Instagram перестали работать сразу в нескольких странах Европы. С неполадками столкнулись пользователи интернет-ресурсов.

Как пишет газета «Ведомости», сайты перестали открываться в Польше, Дании, Эстонии и Швеции. Когда интернет-пользователи пытались попасть на свои страницы, на экранах всплывало сообщение: «Извините, но что-то пошло не так. Мы работаем над проблемой и постараемся решить ее как можно скорее».

О проблемах с доступом сообщают и владельцы российских аккаунтов. Пока нельзя попасть в Facebook и Instagram, пользователи оставляют в Twitter подобные посты с жалобами на сбои.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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