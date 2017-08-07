Социальные сети Facebook и Instagram перестали работать сразу в нескольких странах Европы. С неполадками столкнулись пользователи интернет-ресурсов.
Как пишет газета «Ведомости», сайты перестали открываться в Польше, Дании, Эстонии и Швеции. Когда интернет-пользователи пытались попасть на свои страницы, на экранах всплывало сообщение: «Извините, но что-то пошло не так. Мы работаем над проблемой и постараемся решить ее как можно скорее».
О проблемах с доступом сообщают и владельцы российских аккаунтов. Пока нельзя попасть в Facebook и Instagram, пользователи оставляют в Twitter подобные посты с жалобами на сбои.