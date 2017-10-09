В Сети обсуждают НЛО на фоне Луны. ВИДЕО

В Сети появилось видео НЛО, на большой скорости пролетающего на фоне Луны. Уфологи уверены, что в объектив попал корабль пришельцев, о существовании которого давно знает мировое правительство.
Запись опубликовал популярный youtube-пользователь Streetcap1. Подписчики исследователя пишут, что последнее время подобные происшествия не редкость, и задают автору вопрос, «есть ли на Луне действующая цивилизация».
Другие сомневаются в подлинности записи. «Еще одно отличное видео, чтобы доказать, что отморозки ошибаются», — прокомментировал запись один из пользователей.
Ранее очевидцу в США удалось запечатлеть полупрозрачный НЛО, который, как по линейке, разделил небо на две части.