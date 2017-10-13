Звезда Instagram случайно вышла в прямой эфир во время секса. ФОТО

Британская популярная блогерша Кристен Ханчер случайно вышла в прямой эфир во время секса. За трансляцией наблюдало 14 тысяч человек, но, к их сожалению, камера была прикрыта и они довольствовались лишь звуками.
«Газета Кемерова» отмечает, что зрители активно комментировали происходящее. Прямой эфир длился около трех минут. «Мне супернеловко, но это было непреднамеренно, поэтому выкиньте это из головы», — ответила подписчикам 18-летняя звезда соцсети из Канады.
На Instagram девушки подписано четыре миллиона человек. Она прославилась, снимая короткие музыкальные ролики, в которых движения её губ совпадают с текстом песни.
Ранее французская блогерша случайно подожгла себе волосы в прямом эфире. Девушка не сразу заметила опасность и какое-то время продолжала общаться с фанатами.