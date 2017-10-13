{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
14:44  13 октября 2017 3

Звезда Instagram случайно вышла в прямой эфир во время секса. ФОТО

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, сеть, гаджет, инстаграм, instagram, приложение, социальная сеть
Одно нажатие — и ты в прямом эфиреФото: Анна Майорова © URA.RU

Британская популярная блогерша Кристен Ханчер случайно вышла в прямой эфир во время секса. За трансляцией наблюдало 14 тысяч человек, но, к их сожалению, камера была прикрыта и они довольствовались лишь звуками.

«Газета Кемерова» отмечает, что зрители активно комментировали происходящее. Прямой эфир длился около трех минут. «Мне супернеловко, но это было непреднамеренно, поэтому выкиньте это из головы», — ответила подписчикам 18-летняя звезда соцсети из Канады.

На Instagram девушки подписано четыре миллиона человек. Она прославилась, снимая короткие музыкальные ролики, в которых движения её губ совпадают с текстом песни.

Ранее французская блогерша случайно подожгла себе волосы в прямом эфире. Девушка не сразу заметила опасность и какое-то время продолжала общаться с фанатами.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров