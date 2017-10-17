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17 октября 2017
22:55  17 октября 2017 0

Киевский хирург отказался делать операцию жительнице Донбасса. СКАН

Клипарт, медицина, врачи, хирургия, операция
О своей политической позиции не стоит говорить всем подрядФото: depositphotos.com © URA.RU

Киевский пластический хирург Дмитрий Козлов отказал жительнице Донбасса в операции из-за «политических соображений». По словам доктора, женщина, лёжа на операционном столе, начала ругать действующий режим и славить «русский мир».

«Липосакция — это операция, которая не является жизненно необходимой, и я не нарушил клятву Гиппократа», — сообщил врач в своем Facebook.

Козлов отметил, что женщине вернули все деньги и она «убыла в родные пенаты». Хирург сказал, что деньги для него в этом случае пахнут. РИА «Новости» пишет, что позднее врач удалил данный пост из соцсети.

Фото: prt scr Facebook Дмитрий Козлов

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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