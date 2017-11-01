Екатерина Гордон записала видеообращение с ответами на часто задаваемые вопросы
Российская журналистка Екатерина Гордон, которая объявила о своем намерении баллотироваться в президенты, высказала свою позицию относительно принадлежности Крыма. Гордон записала видеообращение, в котором ответила на несколько вопросов, наиболее волнующих жителей страны, и опубликовала его на своем сайте.
В том числе Гордон высказалась о принадлежности Крыма, передает Life.ru. «Я считаю, что Крым — наш. И не точка, а восклицательный знак. Всё остальное — досужий трёп», — заявила потенциальный кандидат в президенты в своем видеоролике.
«Национальная служба новостей» ранее передавала сообщение Ксении Собчак. Телеведущая утверждала, что ее нельзя судить за слова о Крыме.