18:27 16 ноября 2017 0

Бородин уверен, что наказание для «минеров» несоразмерно ущербу, который они причиняют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин обратился к председателю комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову с просьбой ужесточить наказание за телефонный терроризм. По словам главного полицейского области, на сегодняшний день наказание для «минеров» несоразмерно ущербу, который они причиняют.

Начальник регионального главка Михаил Бородин выступил в свердловском Заксобрании на заседании депутатской вертикали. Он заявил, что за текущий год в правоохранительные органы области поступило 216 ложных сообщений о минировании. «Если с января по август их было всего 23, то в сентябре — 152, в октябре — 20, в ноябре — уже 21. За это время из зданий было эвакуировано порядка 70 тысяч человек», — привел статистику Бородин.

Он уточнил, что в день массовых эвакуаций, 29 сентября, в Екатеринбурге было «заминировано» 160 объектов. Из-за того, что все силы были брошены на проверку зданий, «следственно-оперативные группы не выезжали на места происшествия по иным сообщениям от граждан».

«Всего по России было возбуждено 53 уголовных дела. Почти все они раскрыты», — пояснил Бородин. Однако реальный срок получил лишь один телефонный террорист. Остальные отделались штрафами и обязательными работами. Дело в том, что наказание, предусмотренное за ложные сообщения, относится к небольшой и средней категории тяжести. По словам Бородина, отправить человека в колонию возможно только в том случае, если установлено, что своим звонком он нанес ущерб свыше миллиона рублей. «Но я, как юрист, считаю, что необходимо убрать этот квалифицирующий признак. Потому что очень сложно просчитать ущерб», — обратился он к Крашенинникову.

В ответ парламентарий заявил, что на фоне массовых эвакуаций в Уголовный кодекс готовятся поправки. Правда, пункт о крупном ущербе убирать не собираются. «Предлагается увеличить количество статей», — пояснил председатель комитета Госдумы. Ожидается, что реальный срок будет угрожать телефонным террористам, минирующим объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы и так далее. Кроме того, не избежать колонии и организованным группам телефонных террористов.