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22 ноября 2017
16:28  22 ноября 2017 0

Варламов высмеял пермского чиновника, призвавшего убрать из города газоны

Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Читатели Варламова считают, что для того, чтобы победить в Перми грязь, нужно избавиться от мэраФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный блогер Илья Варламов высмеял заместителя главы Перми Анатолия Дашкевича, который нашел оригинальный способ бороться с грязью в городе. На заседании гордумы чиновник предложил ликвидировать газоны.

«Мыть дороги в такую погоду уже не можем. Выход один — нужно убирать все газоны. В моем понимании газоны — это свалки. В новых проектах все газоны замощаются плиткой», — цитирует блогер замглавы администрации Перми. Эту фразу чиновник произнес во вторник, 21 ноября, выступая перед депутатами гордумы.

«Хотелось бы как-то прокомментировать, но мне кажется, что уровень дискуссии относительно грязи опустился настолько, что тут надо не советы мэрии Перми давать, а помогать им искать выход», — прокомментировал Варламов.

Он также запостил опрос, где предложил своим читателям выбрать, что нужно убрать, чтобы избавить Пермь от грязи. Среди вариантов: главу администрации, его заместителя или газоны. Самым популярным ответом стал первый.

В мэрии Перми «URA.RU» пояснили, что фраза Анатолия Дашкевича была выдернута из контекста. «Газоны были названы как один из источников появления грязи на улично-дорожной сети в дождливую погоду наряду с выносом грязи со стройплощадок, применением противогололедных материалов и недоработкой подрядных организаций», — уточнили в пресс-службе администрации.

Чиновник предложил жестче штрафовать нарушителей за парковку на газонах, приводить газоны в нормативное состояние с установкой бортового камня и замощением края газона плиткой, как это сделано, например, на улицах Макаренко, Пушкина, Островского.« Еще один вариант — это обустройство парковочных карманов на месте небольших газонов вдоль дорог, которые зачастую используются нерадивыми автовладельцами для парковки. Так, например, такие парковочные карманы появились на улицах Тимирязева, 1-я Красноармейская», — пояснили в мэрии.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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