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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
23:32  26 ноября 2017 0

В Сети появилось видеопоздравление Путина с Днем матери

15 съезд Деловой России. Москва, деловая россия, путин владимир
На Youtube появилась нарезка высказываний Владимира Путина о матеряхФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сети набирает популярность видеоролик с высказываниями президента России Владимира Путина о мамах. Нарезка была подготовлена авторами ко Дню матери, который в этом году отмечали в воскресенье, 26 ноября.

В опубликованном видео собрано несколько высказываний российского лидера о мамах: «Мама — это святое дело. Без всякой иронии говорю… Самое святое — это мать. Маму сравнивают с Родиной, это такие близкие понятия», — приводит одну из цитат Путина «Федеральное агентство новостей».

К этому празднику, напомним, еще 20 ноября пользователи Instagram запустили флешмоб «Спасибо, мама». К 26 ноября в социальной сети с таким хештегом было опубликовано больше 20 тысяч поздравлений.

Сергей Демин
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