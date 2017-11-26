На Youtube появилась нарезка высказываний Владимира Путина о матерях
В Сети набирает популярность видеоролик с высказываниями президента России Владимира Путина о мамах. Нарезка была подготовлена авторами ко Дню матери, который в этом году отмечали в воскресенье, 26 ноября.
В опубликованном видео собрано несколько высказываний российского лидера о мамах: «Мама — это святое дело. Без всякой иронии говорю… Самое святое — это мать. Маму сравнивают с Родиной, это такие близкие понятия», — приводит одну из цитат Путина «Федеральное агентство новостей».
К этому празднику, напомним, еще 20 ноября пользователи Instagram запустили флешмоб «Спасибо, мама». К 26 ноября в социальной сети с таким хештегом было опубликовано больше 20 тысяч поздравлений.