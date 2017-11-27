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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:57  27 ноября 2017 0

Собянин мотивирует бизнесменов на работу в Москве: «Мы с вами похожи!» ФОТО

Форум
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед 20 тысячами предпринимателейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл бизнес-форум Synergy Global Forum. Градоначальник поблагодарил москвичей и гостей столицы за активную позицию и желание развивать свой бизнес в его городе.

«Если не развиваться, если не стоять на месте и не воспользоваться теми возможностями, которые дает нам город и судьба, мы обречены на отставание, на то, что бизнеса успешного не будет. И если Москва не будет развиваться, не будет использовать все возможности, то будет отставать от своих конкурентов. Мы с вами похожи, мы с вами находимся в конкурентной среде. Вы являетесь основой экономики нашего большого города, нашей агломерации и нашей страны», — обратился он к 19,5 тысячи зрителей, собравшихся в СК «Олимпийский» в Москве.

Собянин также отметил, что самое важное, что зависит от города — это создание хорошей инфраструктуры.

«Несколько лет назад мы поставили перед собой цель, определили приоритеты по созданию условий для ведения бизнеса. Самое главное — это развитие бизнес-инфраструктуры, торговых центров, развития столичных предприятий. За последние семь лет в Москве мы построили 12 миллионов квадратных метров коммерческих площадей — по одному квадратному метру на каждого москвича. Благодаря этому стало легче регистрировать бизнес и вести бизнес в Москве», — заявил Собянин.

Мэр заметил, что строительство такого объема площадей особенно позитивно сказалось на малых и средних предприятиях, которых в городе зарегистрировано более 700 тысяч. По его словам, правительство Москвы вкладывает самые большие ресурсы в развитие транспортной инфраструктуры, «потому что, чем быстрее человек доедет до работы или до соседнего города или региона, тем успешнее будет его бизнес».

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Synergy Global Forum собрал в Москве СК «Олимпийский» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Synergy Global Forum проходит в Москве 27—28 ноября в СК «Олимпийский». По информации организаторов, в этом году он стал самым масштабным мероприятием в сфере бизнеса в России и мире — было продано 19,5 тысяч билетов. Ключевая аудитория форума — предприниматели и топ-менеджеры, представители бизнес-сообщества России, стран СНГ и Европы. Среди спикеров форума заявлены писатель-мотиватор Ник Вуйчич, журналисты Оливер Стоун и Владимир Познер, боксер Майк Тайсон, Далай-Лама XIV, экономист Нассим Николас Талеб и глава Сбербанка Герман Греф.

Марина Иванова
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