Концерн «Калашников» рассказал о советском пистолете в «Звездных войнах». ФОТО

01:37 15 декабря 2017 0

Этот образец пистолета якобы наиболее подходил Кэрри Фишер Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Прообразом бластера принцессы Леи в трилогии «Звездные войны» стал пистолет слепого советского конструктора стрелкового оружия Михаила Марголина. Сообщение об этом опубликовано на странице «Концерна Калашникова» в Facebook.

Отмечается, что разработка советского специалиста была выбрана из-за изящного дизайна. «Только этот пистолет хорошо смотрелся в небольших руках миниатюрной Кэрри Фишер», — заявили на предприятии.

Михаил Марголин, как отмечается, потерял зрение после ранения в голову, когда ему было 18 лет. после этого он самостоятельно выучился на конструктора и начал работать на Тульском оружейном заводе. В военное время занимался улучшением системы ремонта оружия, которое поступало с фронта, а после вернулся к работе над спортивным оружием и создал своей образец — пистолет Марголина МЦ. Он выпускался с 1948 по 1979 год.