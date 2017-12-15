{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
14 декабря 2017
01:37  15 декабря 2017 0

Концерн «Калашников» рассказал о советском пистолете в «Звездных войнах». ФОТО

Премьера
Этот образец пистолета якобы наиболее подходил Кэрри ФишерФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Прообразом бластера принцессы Леи в трилогии «Звездные войны» стал пистолет слепого советского конструктора стрелкового оружия Михаила Марголина. Сообщение об этом опубликовано на странице «Концерна Калашникова» в Facebook.

Отмечается, что разработка советского специалиста была выбрана из-за изящного дизайна. «Только этот пистолет хорошо смотрелся в небольших руках миниатюрной Кэрри Фишер», — заявили на предприятии.

Михаил Марголин, как отмечается, потерял зрение после ранения в голову, когда ему было 18 лет. после этого он самостоятельно выучился на конструктора и начал работать на Тульском оружейном заводе. В военное время занимался улучшением системы ремонта оружия, которое поступало с фронта, а после вернулся к работе над спортивным оружием и создал своей образец — пистолет Марголина МЦ. Он выпускался с 1948 по 1979 год.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров