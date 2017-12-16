{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:55  16 декабря 2017 0

Влад Кадони пропал из эфира «Дома-2», чтобы лечь под нож хирурга

«Нос и правда был своеобразным», пишет Влад Кадони на своей странице в InstagramInstagram Влада Кадони

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони во время своего отпуска сделал ринопластику. Фанаты его потеряли и решили, что его уволили.

Целый месяц ведущего реалити-шоу не было в эфире. В это время на проекте прошли кадровые изменения. Поклонники шоу выдвинули версию о том, что Кадони уволен. На самом деле, у Влада начались проблемы с дыханием, поэтому он обратился к пластическому хирургу. Ведущий в отпуске сделал ринопластику, пишет Life.ru.

«Хорошая новость: я вернулся на работу, счастлив до одури. Сегодня третий день уже. В следующую среду уже в эфире… В общем, да, я сделал ринопластику. Но намеренно не у ЛОРа, а у пластического хирурга, потому что боялся, что ЛОР решит проблему со здоровьем, но усугубит эстетическую. Нос и правда был своеобразным», — написал Кадони на своей странице в Instagram.

В эфире Кадони уже появится с исправленным носом, благодаря ринопластике у него пропала небольшая горбинка. Пользователи соцсетей обсуждают его изменения во внешности. Кто-то настроен негативно: «Фу, баба!», «Что у тебя с рожей?! ». Другие пользователи просто в восторге: «Влад красавчик», «Мой Кадоша! Красавчик всегда», «Твое тело, твое дело», «Нормальный нос у Вас был. Тем более для мужчины».

Напомним, что поклонники «Дома-2» обрушились с критикой на ведущую проекта Ольгу Бузову после ее провала на «Бабьем бунте». По их мнению, ей пора уйти из «Дома-2» и заняться чем-нибудь другим.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров