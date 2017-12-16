Влад Кадони пропал из эфира «Дома-2», чтобы лечь под нож хирурга

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони во время своего отпуска сделал ринопластику. Фанаты его потеряли и решили, что его уволили.
Целый месяц ведущего реалити-шоу не было в эфире. В это время на проекте прошли кадровые изменения. Поклонники шоу выдвинули версию о том, что Кадони уволен. На самом деле, у Влада начались проблемы с дыханием, поэтому он обратился к пластическому хирургу. Ведущий в отпуске сделал ринопластику, пишет Life.ru.
«Хорошая новость: я вернулся на работу, счастлив до одури. Сегодня третий день уже. В следующую среду уже в эфире… В общем, да, я сделал ринопластику. Но намеренно не у ЛОРа, а у пластического хирурга, потому что боялся, что ЛОР решит проблему со здоровьем, но усугубит эстетическую. Нос и правда был своеобразным», — написал Кадони на своей странице в Instagram.
В эфире Кадони уже появится с исправленным носом, благодаря ринопластике у него пропала небольшая горбинка. Пользователи соцсетей обсуждают его изменения во внешности. Кто-то настроен негативно: «Фу, баба!», «Что у тебя с рожей?! ». Другие пользователи просто в восторге: «Влад красавчик», «Мой Кадоша! Красавчик всегда», «Твое тело, твое дело», «Нормальный нос у Вас был. Тем более для мужчины».
Напомним, что поклонники «Дома-2» обрушились с критикой на ведущую проекта Ольгу Бузову после ее провала на «Бабьем бунте». По их мнению, ей пора уйти из «Дома-2» и заняться чем-нибудь другим.