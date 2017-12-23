Трамп оставил Украину без торговых льгот

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести Украину из-под действия генеральной системы торговых преференций (ГСП). Причиной стали недостаточные усилия властей Украины по охране интеллектуальной собственности.
Трамп в письме конгрессу сообщил о приостановлении беспошлинного режима в отношении ряда видов продукции с Украины. ГСП дает право на беспошлинный ввоз в США широкого перечня товаров. Условия его применения в отношении конкретных стран пересматриваются раз в год.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал неприятной новостью решение США. Он считает, что это может привести к уменьшению экспорта IT-услуг страны, сообщает RT.
Охрименко также отметил, что на Украине действительно остается целый комплекс проблем, связанный с защитой авторских прав. Он считает, что «…Трамп в целом прав», нужно соблюдать все законы и не нарушать авторские права.
Напомним, что ранее Украина ввела штрафы за ввоз «неугодных» книг из России. По сообщению телеканала 360, без специальных разрешительных документов украинцам разрешается не более десяти книг из РФ в ручной клади или багаже.