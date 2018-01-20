{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как 23-летний парень стал визави министров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 января 2018
13:23  20 января 2018 1

«Поставили политику выше интересов нацбезопасности». Правительство США прекратило работу

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом резко отреагировал на выпад демократовФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Федеральное правительство США было вынуждено прекратить работу из-за отсутствия финансирования. Причиной стал разлад в сенате ? демократы заблокировали проект федерального бюджета на 2018 год.

Республиканцы и демократы в сенате не смогли договориться о принятии нового законопроекта, который позволил бы перечислить средства на деятельность государственных учреждений, сообщает информагентство Nation News. Накануне проект новой резолюции не набрал необходимого минимума в 60 голосов. Демократы настаивают на включение в бюджет мер по иммиграции. Республиканцы против каких-либо переговоров о статусе незаконных иммигрантов.

В ночь на субботу, 20 января, истек срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств США. В итоге они были вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на 2018 год еще не принят. Работников отправят в неоплачиваемые отпуска.

Представитель администрации президента США Сара Санденс заявила, что демократы «поставили политику выше интересов национальной безопасности, семей военнослужащих, возможности служить всем американцам», уточняет телеканал 360. С 1977 по 2013 год федеральное правительство США приостанавливало работу из-за аналогичных ситуаций по меньшей мере 17 раз. При этом «перерыв» в работе составлял от трех дней до 21.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров