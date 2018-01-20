Федеральное правительство США было вынуждено прекратить работу из-за отсутствия финансирования. Причиной стал разлад в сенате ? демократы заблокировали проект федерального бюджета на 2018 год.
Республиканцы и демократы в сенате не смогли договориться о принятии нового законопроекта, который позволил бы перечислить средства на деятельность государственных учреждений, сообщает информагентство Nation News. Накануне проект новой резолюции не набрал необходимого минимума в 60 голосов. Демократы настаивают на включение в бюджет мер по иммиграции. Республиканцы против каких-либо переговоров о статусе незаконных иммигрантов.
В ночь на субботу, 20 января, истек срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств США. В итоге они были вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на 2018 год еще не принят. Работников отправят в неоплачиваемые отпуска.
Представитель администрации президента США Сара Санденс заявила, что демократы «поставили политику выше интересов национальной безопасности, семей военнослужащих, возможности служить всем американцам», уточняет телеканал 360. С 1977 по 2013 год федеральное правительство США приостанавливало работу из-за аналогичных ситуаций по меньшей мере 17 раз. При этом «перерыв» в работе составлял от трех дней до 21.