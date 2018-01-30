Конкурент Гули на выборах главного вора России спасает своего сына

12:37 30 января 2018 1

Эдуард Осетрина борется за воровской титул своего сына Фото: «Прайм Крайм»

Серьезная проблема возникла у 49-летнего Эдуарда Асатряна по кличке Осетрина-старший, одного из претендентов на место главного вора России. Он ведет борьбу за то, чтобы сохранить титул вора в законе для своего 31-летнего сына Сергея, известного в криминальных кругах как Серега Бентли или Осетрина-младший, сообщает РБК.

Все началось с того, что Бентли был арестован за вымогательство и посажен в СИЗО «Бутырка». Вскоре туда же попал 44-летний Ахмед Евлоев по кличке Ахмед Сутулый. Его воровской титул был поставлен под сомнение авторитетными людьми, включая нынешнего главу криминального мира России, 64-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Однако его поддержал Серега Бентли, котрый распространил «маляву» о том, что Сутулого надо считать вором в законе. В результате Ахмед Сутулый избил местного положенца Дато. Начались разборки, были высказаны претензии к Бентли, и он сразу отказался от своих слов под предлогом, что не знал о шатком положении Сутулого.

Осетрина-младший пострадал из-за того, что вмешался в разборки «старших товарищей» Фото: «Прайм Крайм»

Осетрина-младший был осужден на девять лет колонии, и его отправили в СИЗО Нижнего Новгорода. Вслед за ним пришла «малява», что Осетрину-младшего не следует считать вором в законе. Под посланием подписались такие «законники», как Василий Христофоров по кличке Вася Воскрес, Цезарь, Гела, Валера Тбилисский, Гоги Питерский, Маци, Шалвович, Дмитрий Чантурия по кличке Мирон. На этом этапе и подключился Осетирин-старший, который не хочет допустить, чтобы его сын сидел без титула. Осетрина-старший тут же заключил мир с Мироном, который еще недавно разоблачал его сына, а однажды даже избил их обоих. Мирон тут же изменил свою позицию и сразу отправил «маляву», в который высказал поддержку Бентли и подтвердил его статус. Мало того, Мирон позвонил смотрящему за СИЗО и лично попросил его донести до всех заключенных, что Осетрина-младший является вором в законе.

Вася Воскрес же по-прежнему настаивает на своем, и поэтому история для Осетрины-младшего не закончилась. Его отец продолжает переговоры с авторитетными ворами, чтобы решить проблему сына. Следует добавить, что сам Эдуард Осетрина освободился летом 2017 года из заключения, которое отбывал в колонии в городе Верхнеуральске Челябинской области.

Гули является одним из главных претендентов на место главного вора России Фото «Прайм Крайм»

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в 2018 году должны пройти выборы главного вора в России, так как нынешний «босс всех боссов» Шакро Молодой сидит под арестом, ему грозит пожизненное заключение. Различные воровские кланы выдвигают своих депутатов. На сегодняшний день основными претендентами на это место являются 45-летний Василий Христофоров, он же Вася Воскрес, и 45-летний Надир Салифов, по кличке Гули. Гули осенью 2017 года освободился после 22 лет заключения и развил бурную деятельность, забрав под свое покровительство ряд областей России на юге, в Поволжье, на Урале и в Сибири. В частности, раньше других, еще до его освобождения, Гули присягнули свердловские торговцы и теперь платят ему дань в виде процента от выручки. Стало известно, что Гули начал захватывать власть над торговцами и местным криминалом на Украине, которую по-прежнему считает юго-западной провинцией России. Другими кандидатами стали 56-летний Лаша Шушанашвили по кличке Лаша Руставский, 56-летний Мераб Джангвеладзе по кличке Мераб Сухумский, 36-летний Дмитрий Чантурия по кличке Мирон и 49-летний Эдуард Асатрян (он же Осетрина-старший).