«Мне стыдно, что я русский». Родченков рассказал про менталитет россиян

22:28 30 января 2018 8

По мнению ученого, система применения запрещенных веществ в России прогрессирует Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что ему стыдно быть русским. По его словам, допинг «прокрался» в отечественный спорт еще в 1980-х годах и с тех пор прогрессирует.

«Менталитет россиян остался прежним. Это менталитет обмана, лжи и отрицания. Сейчас много говорится о том, что Россия делает большие шаги вперед, чтобы российские спортсмены стали самыми „чистыми“ в мире. Конечно, это просто пропаганда для народных масс», — приводит слова Родченкова Lenta.ru. Он добавил, что гордится проделанной работой. «Я сказал людям правду. Россия — это страна, где уже давно нет стыда и и морали. Мне стыдно, что я русский», — подчеркнул информатор WADA.

Ранее Родченков обвинил главу государства Владимира Путина в покровительстве допинг-программе. Эксперты считают, что ученый в данном случае руководствовался политическими мотивами, так как свое заявление информатор сделал в преддверии выборов российского президента, писало «URA.RU». Путин в свою очередь назвал Родченкова «придурком», у которого в прошлом было несколько попыток суицида, что свидетельствует об определенных проблемах.