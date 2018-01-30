{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
30 января 2018
22:28  30 января 2018 8

«Мне стыдно, что я русский». Родченков рассказал про менталитет россиян

Клипарт. Милдронат, таблетки, аптечка, лекарства, капсулы, болезнь, медицина
По мнению ученого, система применения запрещенных веществ в России прогрессируетФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что ему стыдно быть русским. По его словам, допинг «прокрался» в отечественный спорт еще в 1980-х годах и с тех пор прогрессирует.

«Менталитет россиян остался прежним. Это менталитет обмана, лжи и отрицания. Сейчас много говорится о том, что Россия делает большие шаги вперед, чтобы российские спортсмены стали самыми „чистыми“ в мире. Конечно, это просто пропаганда для народных масс», — приводит слова Родченкова Lenta.ru. Он добавил, что гордится проделанной работой. «Я сказал людям правду. Россия — это страна, где уже давно нет стыда и и морали. Мне стыдно, что я русский», — подчеркнул информатор WADA.

Ранее Родченков обвинил главу государства Владимира Путина в покровительстве допинг-программе. Эксперты считают, что ученый в данном случае руководствовался политическими мотивами, так как свое заявление информатор сделал в преддверии выборов российского президента, писало «URA.RU». Путин в свою очередь назвал Родченкова «придурком», у которого в прошлом было несколько попыток суицида, что свидетельствует об определенных проблемах.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров