В кемеровской школе подросток ударил ножом 13-летнюю девочку

14:45 01 февраля 2018 7

Кемеровский школьник случайно задел ножом девочку, говорят в администрации области Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В одной из школ Кемерово 15-летний подросток ударил ножом 13-летнюю девочку, в результате чего она была госпитализирована. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном управлении Следственного комитета. На месте ЧП работает следственная группа. По предварительным данным, на перемене школьник целился ножом в рюкзак девочки, но в этот момент она немного развернулась и нож угодил в нее.

В пресс-службе администрации Кемеровской области рассказали, что инцидент произошел в коридоре школы на перемене, пишет RT. «Учащийся демонстрировал одноклассникам принесённый из дома перочинный нож. Во время неловкого движения он случайно зацепил стоявшую рядом девочку», — цитирует «Интерфакс» представителей администрации.

«Сейчас девочка находится в детской многопрофильной больнице, ей потребуется операция. Врачи делают ей ревизию раны. Пациентка под общим наркозом», — сообщил собеседник сайта VSE42.Ru в медицинском учреждении. Официальная информация о состоянии школьницы появится не ранее утра пятницы, 2 февраля.

В российских школах в последнее время произошло несколько резонансных случаев с вооруженными нападениями подростков. Так, в пермской школе №127 двое подростков нанесли учительнице и детям множественные ножевые ранения. Позднее в Сосновском районе Челябинской области старшеклассники устроили поножовщину на перемене. Кровавая расправа произошла также в школе микрорайона Сосновый бор города Улан-Удэ — там девятиклассник с топором напал на учеников 7-го класса.