{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 69,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:45  01 февраля 2018 7

В кемеровской школе подросток ударил ножом 13-летнюю девочку

Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь, урок, окно, школа
Кемеровский школьник случайно задел ножом девочку, говорят в администрации областиФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В одной из школ Кемерово 15-летний подросток ударил ножом 13-летнюю девочку, в результате чего она была госпитализирована. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном управлении Следственного комитета. На месте ЧП работает следственная группа. По предварительным данным, на перемене школьник целился ножом в рюкзак девочки, но в этот момент она немного развернулась и нож угодил в нее.

В пресс-службе администрации Кемеровской области рассказали, что инцидент произошел в коридоре школы на перемене, пишет RT. «Учащийся демонстрировал одноклассникам принесённый из дома перочинный нож. Во время неловкого движения он случайно зацепил стоявшую рядом девочку», — цитирует «Интерфакс» представителей администрации.

«Сейчас девочка находится в детской многопрофильной больнице, ей потребуется операция. Врачи делают ей ревизию раны. Пациентка под общим наркозом», — сообщил собеседник сайта VSE42.Ru в медицинском учреждении. Официальная информация о состоянии школьницы появится не ранее утра пятницы, 2 февраля.

В российских школах в последнее время произошло несколько резонансных случаев с вооруженными нападениями подростков. Так, в пермской школе №127 двое подростков нанесли учительнице и детям множественные ножевые ранения. Позднее в Сосновском районе Челябинской области старшеклассники устроили поножовщину на перемене. Кровавая расправа произошла также в школе микрорайона Сосновый бор города Улан-Удэ — там девятиклассник с топором напал на учеников 7-го класса.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров